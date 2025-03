SANTÉ – L’indice de masse corporelle (IMC) devient-il inutile avec l’âge ?

Une étude récente a révélé que l’indice de masse corporelle (IMC), largement utilisé pour évaluer le poids sain, pourrait perdre de sa précision et de son efficacité avec l’âge.

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université de Rome « Tor Vergata », de l’Université de Modène et Reggio d’Émilie en Italie, ainsi que de l’Université de Beyrouth au Liban. Les résultats de l’étude seront présentés lors du Congrès Européen sur l’Obésité 2025, qui se tiendra en Espagne du 11 au 14 mai, et ont été publiés sur le site EurekAlert.

L’IMC est l’un des outils principaux utilisés pour évaluer le poids des individus. Il est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres, mais il ne mesure pas la masse grasse corporelle.

L’IMC normal se situe entre 18,5 et 24,9 kg/m². Un IMC supérieur à 25 kg/m² indique un excès de poids, et au-delà de 30 kg/m², la personne est considérée comme obèse.

Accumulation et répartition des graisses

L’obésité est un problème de santé majeur caractérisé par une accumulation excessive de graisses dans le corps, souvent associée à une diminution de la masse musculaire. Cependant, la répartition des graisses et des muscles avec l’âge chez les personnes obèses reste mal comprise. L’objectif de cette étude était d’analyser les différences dans la composition corporelle entre différentes tranches d’âge.

L’étude a révélé qu’avec l’âge, chez les personnes obèses, il peut y avoir une redistribution des graisses et des muscles dans le corps sans que des changements significatifs ne surviennent dans l’IMC. Cela rend l’IMC un outil moins efficace pour évaluer la santé.

L’étude a inclus plus de 2500 adultes, hommes et femmes, dont l’IMC était supérieur ou égal à 25 kg/m². La composition corporelle des participants a été évaluée à l’aide d’une technique spéciale utilisant des rayons X, et les participants ont été divisés en trois groupes d’âge :

Jeunes (20-39 ans)

Moyenne âge (40-59 ans)

Personnes âgées (60-79 ans)

Les participants ayant le même IMC ont été comparés entre ces groupes d’âge.

L’IMC peut être trompeur

Les résultats ont montré que les hommes ont connu une augmentation de la masse grasse totale et une diminution de la masse musculaire totale avec l’âge, tandis que les femmes ont maintenu des niveaux similaires de graisses et de muscles à travers les trois groupes d’âge.

Le résultat le plus surprenant a été que les participants des groupes d’âge moyen et âgé, des deux sexes, ont montré une augmentation de la graisse abdominale et une diminution de la masse musculaire périphérique dans les bras et les jambes par rapport aux jeunes, malgré un IMC similaire dans les trois groupes d’âge.

Le professeur Marwan Al-Ghous, l’un des chercheurs participants à l’étude de l’Université de Modène et Reggio d’Émilie, a expliqué : « Ces résultats montrent qu’on ne peut pas simplement se fier à l’IMC sans prendre en compte la composition et la répartition des composants corporels chez les personnes obèses à différents âges. Les individus d’âge moyen et âgé ont un pourcentage plus élevé de graisses centrales et une masse musculaire inférieure comparativement aux jeunes. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour la recherche future. »

Les chercheurs estiment que cette redistribution pourrait avoir des conséquences sanitaires majeures, telles que l’inflammation chronique de bas grade (présence continue de niveaux élevés de facteurs inflammatoires), la résistance à l’insuline, et un risque accru de maladies cardiovasculaires, sans modifications significatives de l’IMC.

Le professeur Al-Ghous ajoute : « Par conséquent, l’utilisation de l’IMC devient moins utile et peut même être trompeuse. Il est donc nécessaire de mener davantage de recherches pour développer de nouveaux outils capables de détecter ces changements dans la masse grasse et musculaire chez cette tranche d’âge spécifique. »

Il conclut en soulignant : « Plutôt que de nous fier uniquement à l’IMC, nous devons utiliser des outils simples et efficaces capables de détecter les changements dans la masse grasse et sa répartition, tels que le rapport taille/hauteur, ainsi que la mesure de la masse musculaire et de la force, y compris le test de force de préhension. »