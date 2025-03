SANTÉ – Les exercices aquatiques aident à perdre du poids

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Centre des sports nautiques de l’Université nationale de Pukyong en Corée du Sud a révélé que la pratique d’exercices aquatiques pendant 10 semaines ou plus contribue à la perte de poids et à la réduction du tour de taille.



Les résultats de cette étude, publiés mardi dans la revue Sports and Exercise Medicine, indiquent que ce type d’exercice est particulièrement efficace chez les femmes en surpoids souffrant d’obésité et âgées de plus de 45 ans.



Dans un communiqué publié mardi sur le site de la revue, les chercheurs ont expliqué que les estimations mondiales de 2022 indiquent que plus de 43 % des adultes dans le monde sont en surpoids, avec 504 millions de femmes et 374 millions d’hommes souffrant d’obésité. Ils ont ajouté que « l’obésité contribue à environ 2,8 millions de décès par an ».



Les chercheurs ont analysé des bases de données à la recherche d’études pertinentes publiées jusqu’à fin 2021, comparant les exercices aquatiques à d’autres types d’exercices ou à l’absence d’exercice, chez les adultes en surpoids ou obèses, définis par un indice de masse corporelle (IMC) d’au moins 30.



L’analyse a inclus 10 essais cliniques menés en Malaisie, au Brésil, en Inde, aux États-Unis et aux Pays-Bas, avec des participants âgés de 20 à 70 ans.



Les exercices aquatiques étudiés comprenaient l’aérobic, la zumba et le yoga, pratiqués sur des périodes allant de 6 à 12 semaines. La fréquence des séances était généralement de deux à trois fois par semaine, avec une durée moyenne de 60 minutes par séance.



Les résultats ont montré que les exercices aquatiques étaient efficaces pour réduire le poids corporel d’environ 3 kg en moyenne et diminuer le tour de taille de 3 cm chez les participants en surpoids ou obèses.



Selon les chercheurs, la flottabilité de l’eau aide à réduire les blessures articulaires, souvent associées aux exercices terrestres chez les personnes en surpoids ou obèses. Bien que ces exercices soient recommandés pour la perte de poids, leur impact sur la composition corporelle, notamment sur les zones de stockage de graisse centrale, reste incertain.



De plus, la participation aux exercices aquatiques n’a pas été associée à une diminution de l’IMC, du pourcentage de masse grasse, des tissus adipeux ou du tour de hanche.



Les chercheurs reconnaissent certaines limites à leurs résultats, notamment le fait que seules les études publiées en anglais ont été prises en compte, et que certaines d’entre elles incluaient de courtes périodes d’intervention (6 semaines) ou un nombre limité de participants.



Cependant, ils soulignent que « le niveau de certitude modéré des preuves concernant le poids corporel et le tour de taille soutient l’utilisation des exercices aquatiques comme une intervention efficace pour réduire le poids total du corps, deux facteurs clés dans la gestion des risques de santé liés à l’obésité ».