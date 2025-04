SANTÉ – Les conséquences du stress à long terme

Le stress chronique augmente le risque de démence, en particulier chez les personnes âgées, et l’anxiété peut également conduire à des maladies cardiaques coronariennes. Le stress peut être exacerbé au printemps en raison de l’allongement des heures de lumière.

La psychologue Maria Shtan explique que, en cas d’anxiété, trois systèmes sont activés simultanément : le système sympathique-surrénalien, responsable de la réaction immédiate au stress, augmentant le rythme cardiaque et la transpiration ; le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui régule la production des hormones de stress, comme le cortisol ; et le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui contrôle la pression sanguine et l’équilibre de l’eau et du sel.

Selon elle, l’activité prolongée de ces systèmes entraîne une constriction des vaisseaux sanguins dans le cerveau, une diminution de l’oxygène dans les cellules nerveuses et des lésions de leur structure. Au fil du temps, cela perturbe le fonctionnement du cortex préfrontal, la zone responsable de la planification, des émotions et de la prise de décision. L’anxiété chronique augmente également le risque d’hypertension et de maladies cardiaques coronariennes.

L’experte souligne que l’allongement des journées au printemps peut aggraver l’anxiété en perturbant les rythmes biologiques, entraînant des déséquilibres hormonaux. En automne, la diminution de la lumière du soleil conduit à une baisse des niveaux de vitamine D, essentielle à la production de sérotonine (l’hormone du bonheur) et de dopamine (l’hormone de la motivation). Cela touche particulièrement les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Quant à l’anxiété situationnelle, comme avant un examen, elle disparaît sans conséquences. En revanche, le trouble anxieux est plus grave. Il inclut des symptômes tels que l’inquiétude constante pour l’avenir, des tensions musculaires (tremblements, maux de tête), ainsi que la transpiration, l’accélération du rythme cardiaque et les vertiges.

D’après elle, la principale cause des troubles anxieux est le stress chronique, qui surcharge le système nerveux et perturbe le fonctionnement des organes. Cependant, adopter un mode de vie sain peut réduire les risques. Un sommeil de qualité est essentiel pour la prévention, car le manque de sommeil perturbe le système hormonal et augmente les niveaux de cortisol.

Elle conseille de dormir entre 7 et 9 heures, d’éviter la lumière bleue des écrans avant le coucher, car elle entrave la production de mélatonine. Il est également utile d’éviter la caféine et la nicotine l’après-midi, et de pratiquer des rituels du soir comme la méditation ou des exercices de respiration, qui aident à apaiser le système nerveux.

Elle mentionne également que les habitudes alimentaires influencent directement le niveau d’anxiété. Ainsi, une carence en vitamine D, magnésium et oméga-3 augmente l’anxiété et affecte les fonctions cérébrales. Il est donc recommandé d’intégrer les vitamines B6 et B12 dans l’alimentation, tout en évitant l’alcool, le sucre et les graisses trans, car ils augmentent le stress oxydatif et endommagent les cellules nerveuses.