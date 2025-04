SANTÉ – Les boissons « light» vous rendent-elles plus gros ?

Une nouvelle étude révèle que les boissons « light», qui contiennent des édulcorants artificiels sans calories, stimuleraient l’appétit au lieu d’envoyer au cerveau le signal de manger moins.

Selon la chaîne américaine CNN, les chercheurs ont demandé à 75 personnes de consommer l’une des trois boissons suivantes sur trois jours séparés : de l’eau plate, de l’eau sucrée avec du sucre de table (saccharose), et de l’eau sucrée avec du sucralose (l’un des édulcorants artificiels sans calories les plus connus).

Les scientifiques ont ensuite observé l’activité cérébrale des participants à l’aide de l’IRM fonctionnelle (IRMf), qui suit le flux sanguin pour détecter l’activité dans différentes zones du cerveau, avant et après la consommation des boissons.

Ils ont également prélevé des échantillons de sang avant la consommation, puis 10, 35 et 120 minutes après l’ingestion. Les participants ont été invités à évaluer leur niveau de faim à la fin de chaque session.

Les résultats ont montré que les boissons contenant du sucralose augmentaient la sensation de faim d’environ 17 % par rapport aux autres boissons.

Les chercheurs ont également observé que ces édulcorants affectaient d’autres régions du cerveau impliquées dans la prise de décision.

La Dre Katie Page, chercheuse principale de l’étude, professeure adjointe en médecine et pédiatrie et directrice de l’Institut de recherche sur le diabète et l’obésité à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, a déclaré :

« Le sucralose active la région du cerveau responsable de la régulation de la faim, ce qui entraîne une augmentation notable de l’appétit. »

Elle a ajouté :

« Toutes les cellules du corps ont besoin de glucose pour produire de l’énergie. » Le cerveau en est le plus grand consommateur : il utilise jusqu’à la moitié des sucres présents dans le sang. Toutefois, le cerveau réagit naturellement aux sucres d’origine naturelle, comme le glucose présent dans les fruits entiers ou certains légumes. Les édulcorants artificiels semblent troubler le cerveau en lui envoyant un signal de goût sucré sans lui fournir les calories attendues. En l’absence de ces calories, le cerveau peut alors inciter la personne à manger davantage. »

Et de conclure :

« Autrement dit, les édulcorants sans calories – en particulier le sucralose – perturbent la régulation naturelle de l’appétit d’une manière qui pourrait avoir des effets négatifs sur la gestion du poids et la santé. »

L’étude s’est concentrée uniquement sur le sucralose, sans examiner d’autres édulcorants couramment utilisés, comme l’aspartame, l’acésulfame de potassium ou la saccharine de sodium.

En réaction à l’étude, un porte-parole du groupe Hartland Food Products, fabricant des édulcorants Splenda à base de sucralose, a déclaré :

« Ces édulcorants sont soutenus par des recherches scientifiques et des recommandations d’experts. »

Il a ajouté :

« Les professionnels de santé, les experts en sécurité alimentaire et les organisations de santé reconnues recommandent les édulcorants à faible ou sans calorie comme le sucralose aux personnes diabétiques ou dans le cadre d’une gestion du poids. » Des études fiables montrent que l’effet de ces édulcorants sur le poids corporel est similaire à celui de l’eau. « Les produits sucrés de ce type réduisent l’envie de consommer davantage de sucreries et aident les gens à mieux contrôler leur poids, à diminuer leur apport en sucres ajoutés et à réguler leur glycémie.»

Cependant, de nombreux chercheurs et médecins ont à plusieurs reprises mis en garde contre les effets à long terme des boissons « light» sur la santé, affirmant qu’elles pourraient être liées au cancer, à la démence, aux maladies cardiovasculaires et aux AVC.

Une étude menée l’année dernière a révélé que la consommation de deux litres ou plus par semaine de ces boissons augmentait de 20 % le risque de développer une arythmie appelée fibrillation auriculaire.