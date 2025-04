SANTÉ – Poils indésirables : quelques conseils pratiques

Certaines femmes souffrent de la croissance excessive de poils, ce qui leur cause inconfort et inquiétude, notamment lorsqu’ils apparaissent sur des zones comme le visage, la poitrine et le dos. Ce phénomène est souvent lié à des déséquilibres hormonaux, comme dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

Selon le site de recherches StatPearls, la croissance excessive de poils chez les femmes adultes est similaire à celle des poils masculins et touche généralement les zones sensibles aux androgènes (un groupe d’hormones responsables du développement des caractéristiques masculines dans le corps).

Causes de la croissance excessive de poils chez les femmes

Les principales causes incluent :

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) : Un trouble hormonal affectant la fonction ovarienne, provoquant une augmentation des niveaux d’androgènes. Le SOPK est la cause la plus fréquente de poils indésirables.

: Un trouble hormonal affectant la fonction ovarienne, provoquant une augmentation des niveaux d’androgènes. Le SOPK est la cause la plus fréquente de poils indésirables. Syndrome de Cushing : Résultant d’une production excessive de cortisol, ce trouble peut également affecter la production d’androgènes.

: Résultant d’une production excessive de cortisol, ce trouble peut également affecter la production d’androgènes. Médicaments : Certains médicaments, comme les stéroïdes anabolisants et les traitements hormonaux, peuvent provoquer une croissance excessive de poils.

: Certains médicaments, comme les stéroïdes anabolisants et les traitements hormonaux, peuvent provoquer une croissance excessive de poils. Facteurs génétiques : Un antécédent familial peut augmenter le risque de développer des poils indésirables.

Conseils pour équilibrer les hormones et réduire les effets de la croissance excessive de poils

Voici quelques étapes simples pour rétablir l’équilibre hormonal et diminuer les effets des poils indésirables, selon un rapport de la revue onlymyhealth :

Adopter un régime alimentaire équilibré pour les hormones

L’alimentation joue un rôle crucial dans la santé hormonale. Les femmes ayant des problèmes de croissance excessive de poils doivent suivre ces recommandations : Se concentrer sur les aliments à faible indice glycémique : Éviter les aliments qui augmentent rapidement la glycémie. Choisir des céréales complètes, des légumineuses, des légumes et des protéines maigres. Ces aliments améliorent la résistance à l’insuline et réduisent la production d’androgènes.

Intégrer des graisses saines dans l’alimentation : Consommer de l’avocat, des noix, des graines et des poissons gras. Ces aliments soutiennent la production d’hormones saines.

Limiter les aliments transformés et les sucres : Réduire la consommation de sucre excessif et d’aliments transformés, qui peuvent perturber les niveaux hormonaux.

Maintenir une bonne hydratation : Boire suffisamment d’eau chaque jour, car l’eau soutient le métabolisme et les fonctions hormonales. Faire de l’exercice régulièrement

L’activité physique joue un rôle majeur dans la régulation des hormones, en particulier de l’insuline. Il est recommandé de pratiquer : Entraînement en force : Améliore la sensibilité à l’insuline, ce qui peut réduire les niveaux d’androgènes.

: Améliore la sensibilité à l’insuline, ce qui peut réduire les niveaux d’androgènes. Exercices cardiovasculaires : Des activités comme la course, la natation et le vélo favorisent la santé métabolique et la régulation hormonale.

: Des activités comme la course, la natation et le vélo favorisent la santé métabolique et la régulation hormonale. Exercices anti-stress : Pratiquer le yoga, qui réduit les niveaux de cortisol et équilibre indirectement d’autres hormones. Gérer les niveaux de stress

Le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, ce qui peut perturber l’équilibre hormonal et aggraver la croissance des poils indésirables. Voici quelques techniques pour gérer le stress : Pleine conscience et méditation : Des pratiques régulières de pleine conscience peuvent réduire les hormones du stress et améliorer l’équilibre hormonal.

: Des pratiques régulières de pleine conscience peuvent réduire les hormones du stress et améliorer l’équilibre hormonal. Sommeil suffisant : Pour réguler les hormones, il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit.

: Pour réguler les hormones, il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Exercices de respiration profonde : Ces techniques peuvent réduire immédiatement les niveaux de stress. Explorer les compléments naturels

Certains compléments peuvent aider à équilibrer les hormones, mais il est important de consulter un médecin avant d’entamer un programme de suppléments : Thé à la menthe poivrée : Connu pour ses propriétés anti-androgènes, il peut aider à réduire la croissance des poils indésirables.

: Connu pour ses propriétés anti-androgènes, il peut aider à réduire la croissance des poils indésirables. Inositol : Un complément recommandé pour les femmes atteintes de SOPK pour améliorer la sensibilité à l’insuline.

: Un complément recommandé pour les femmes atteintes de SOPK pour améliorer la sensibilité à l’insuline. Vitamine D : Des niveaux faibles de vitamine D sont associés à des déséquilibres hormonaux ; un supplément peut soutenir la santé générale.

: Des niveaux faibles de vitamine D sont associés à des déséquilibres hormonaux ; un supplément peut soutenir la santé générale. Acides gras oméga-3 : Trouvés dans l’huile de poisson ou l’huile de lin, les oméga-3 sont utiles pour réduire l’inflammation et équilibrer les hormones. Traiter les conditions médicales sous-jacentes

Si la croissance excessive des poils est due à des troubles comme le SOPK ou le syndrome de Cushing, un traitement médical est nécessaire. La gestion des symptômes du SOPK à travers des médicaments ou des changements de mode de vie est essentielle. De plus, il convient de réguler les niveaux de cortisol si le syndrome de Cushing en est la cause.

La croissance excessive de poils peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d’une femme. Toutefois, en adoptant les conseils médicaux mentionnés ci-dessus, il est possible de rétablir l’équilibre hormonal et de réduire ses effets.