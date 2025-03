SANTÉ – Le vitamine A protège-t-il vraiment contre la rougeole ?

Les États-Unis ont récemment connu une importante épidémie de rougeole, qui s’est étendue à 12 États et a infecté plus de 220 personnes jusqu’au 7 mars.



Les dernières statistiques montrent que la récente augmentation des cas de rougeole s’est concentrée autour de l’ouest du Texas et du Nouveau-Mexique. En plus des foyers épidémiques dans ces deux États, des cas de rougeole ont également été signalés en Californie, à New York et dans le Maryland. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont mis en garde les voyageurs et leur ont conseillé de faire preuve de prudence à l’approche des vacances de printemps.



Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis, a déclaré que la vitamine A, présente dans des suppléments comme l’huile de foie de morue, avait montré des « résultats positifs » pour aider à traiter la rougeole.



Bien que les CDC considèrent la vitamine A comme un traitement potentiel contre la rougeole, ils recommandent toujours la vaccination comme « le meilleur moyen de se défendre contre l’infection ».



Pour savoir si les suppléments de vitamine A sont efficaces contre la rougeole, le site « Medical News Today » a interrogé deux expertes : Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, et Danielle Fisher, pédiatre certifiée au Providence Saint John Health Center à Santa Monica, Californie.



La vitamine A peut-elle prévenir ou traiter la rougeole ?



Fisher a expliqué : « La vitamine A est une vitamine liposoluble qui aide à améliorer la vision et renforce les fonctions du système immunitaire. Elle se trouve dans de nombreux aliments courants, tels que les œufs, le fromage, le poisson, le lait et les légumes orange et verts. »



Les deux expertes ont confirmé que la vitamine A n’offre aucune protection préventive, mais la maladie elle-même peut provoquer une carence en vitamine A et rendre les symptômes plus graves.



Fisher a ajouté : « Bien qu’elle aide le système immunitaire, la vitamine A ne protège pas contre les maladies infectieuses comme la rougeole. Lorsqu’une personne contracte le virus de la rougeole, elle peut souffrir d’une carence en vitamine A. Dans ce cas, un traitement avec deux doses orales de vitamine A peut être bénéfique. »



Il est vrai qu’une carence sévère en vitamine A a conduit à des conséquences plus graves avec la rougeole dans le passé. Gandhi a précisé : « Il faut administrer deux doses de vitamine A aux enfants – en particulier ceux de moins de deux ans – souffrant de rougeole sévère », et l’Organisation mondiale de la santé recommande deux doses de vitamine A pour les adultes et les enfants infectés par la rougeole.



La vitamine A et l’huile de foie de morue : ce que vous devez savoir



Gandhi a noté que l’huile de foie de morue contient de la vitamine A, de la vitamine D et des acides gras, ce qui en fait un supplément nutritionnel plus complexe.



Fisher a précisé : « L’huile de foie de morue contient de grandes quantités de vitamine A et de vitamine D, deux vitamines liposolubles qui peuvent s’accumuler dans l’organisme si elles sont consommées en grandes quantités, entraînant une toxicité de la vitamine A. »



Bien que les experts estiment que la plupart des gens satisfont leurs besoins quotidiens par leur alimentation, d’autres peuvent avoir besoin de suppléments pour garantir qu’ils reçoivent leur dose quotidienne.



Fisher a ajouté : « La quantité quotidienne recommandée de vitamine A dépend de l’âge. Les nourrissons et les enfants ont besoin de moins (environ 300 microgrammes) par rapport aux adultes, où les femmes doivent consommer 700 microgrammes par jour et les hommes 900 microgrammes par jour. »



Dans des pays riches en ressources comme les États-Unis, la plupart des gens peuvent obtenir la quantité quotidienne recommandée par leur alimentation.



En revanche, Gandhi a averti que la prise excessive de vitamine A pourrait nuire au corps.



Elle a ajouté : « De plus, la vitamine A étant une vitamine liposoluble, elle reste dans le corps et peut entraîner une toxicité (comme la fragilité de la peau et des os, les maux de tête, des lésions du foie, etc.) si elle est consommée en quantités excessives. »



Fisher a averti : « Si les gens prennent des suppléments de vitamine A, ils doivent s’assurer de ne pas dépasser les niveaux quotidiens recommandés, ce qui dépend aussi de l’âge. »