SANTÉ – Traitement hormonal de la ménopause : est-ce la bonne option pour vous ?

La ménopause représente une étape naturelle dans la vie d’une femme, mais elle est souvent accompagnée de changements physiques et psychologiques affectant la qualité de vie. Alors que certaines femmes traversent cette phase en douceur, d’autres souffrent de symptômes gênants.

Les appels à utiliser un traitement hormonal pour atténuer ces symptômes se multiplient, soutenus par l’approbation de célébrités et d’influenceurs sur les réseaux sociaux qui le décrivent comme un « élixir magique », selon le New York Times. Mais le traitement hormonal convient-il réellement à toutes les femmes ? Et quelles considérations médicales doivent être prises en compte avant de l’utiliser ?



Que se passe-t-il dans le corps de la femme lors de la ménopause ?

Selon le site médical américain WebMD, les ovaires commencent à produire des quantités réduites des hormones sexuelles œstrogène et progestérone à partir de la quarantaine ou de la cinquantaine, hormones responsables de la régulation du cycle menstruel et de nombreuses autres fonctions vitales du corps. Cela peut provoquer des symptômes chez certaines femmes, notamment :

• Les bouffées de chaleur et la transpiration nocturne.

• Les troubles du sommeil.

• Sécheresse vaginale, douleur pendant les rapports sexuels et infections urinaires.

• Changements d’humeur tels que l’anxiété, le stress et la dépression dans certains cas.

• Affaiblissement des os, douleurs articulaires et risque accru d’ostéoporose.



Qu’est-ce que le traitement hormonal de la ménopause ?

Le traitement hormonal de la ménopause, ou traitement hormonal substitutif, est une méthode pour compenser le manque d’hormones sexuelles après la ménopause, ce qui aide à soulager les symptômes associés à cette phase.

Il consiste à administrer soit de l’œstrogène seul pour les femmes ayant subi une hystérectomie, soit une combinaison d’œstrogène et de progestérone pour celles qui n’ont pas subi cette intervention. La progestérone aide à prévenir l’épaississement de la paroi de l’utérus, réduisant ainsi le risque de cancer de l’endomètre.

Les experts, selon le New York Times, expliquent que le traitement hormonal se divise en deux types principaux en fonction de son impact sur le corps et de la manière de l’utiliser :

• Le traitement hormonal systémique (qui passe dans la circulation sanguine et atteint les cellules affectées dans tout le corps) : utilisé pour soulager certains symptômes affectant l’ensemble du corps, disponible sous diverses formes comme les comprimés.

• Le traitement hormonal local : appliqué directement sur le vagin à l’aide de crèmes, anneaux vaginaux ou suppositoires, visant à atténuer les symptômes locaux tels que la sécheresse.



Qui peut bénéficier du traitement hormonal ?

Selon WebMD, les médecins recommandent généralement le traitement hormonal dans les cas suivants :

• Les femmes souffrant de symptômes sévères et gênants de la ménopause affectant leur qualité de vie.

• Celles ayant une ménopause précoce (avant 40 ans) due à une hystérectomie ou une défaillance ovarienne précoce.

• Les femmes souffrant d’ostéoporose ou ayant des antécédents familiaux de cette maladie.

Il n’est pas recommandé aux femmes ayant des antécédents médicaux comprenant :

• Des caillots sanguins, des crises cardiaques ou des AVC.

• Des maladies cardiaques, hépatiques ou de la vésicule biliaire.

• Des cancers sensibles aux œstrogènes comme le cancer du sein, de l’utérus ou des ovaires.

• Des saignements vaginaux inexpliqués.

• Les fumeuses actuelles.



Bien que le traitement hormonal soit une option médicale susceptible d’améliorer la qualité de vie après la ménopause, la décision de l’utiliser doit reposer sur une évaluation précise de l’état de santé, loin des exagérations médiatiques ou des craintes infondées. Il est donc toujours conseillé de discuter des bénéfices et des risques avec un médecin spécialisé.