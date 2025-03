SANTÉ – Le diabète pourrait augmenter le risque de cancer

Une nouvelle étude a révélé que les personnes atteintes de diabète de type 2 courent un risque accru de développer certains des cancers les plus graves, notamment les cancers du foie et du pancréas, avec une augmentation particulièrement marquée chez les femmes.

Selon le journal britannique The Guardian, l’équipe de recherche a analysé les données de plus de 23 000 personnes récemment diagnostiquées avec un diabète de type 2 et les a comparées aux données de plus de 70 000 personnes non diabétiques.

L’étude a révélé que les femmes récemment diagnostiquées avec un diabète de type 2 avaient près de deux fois plus de risques de développer un cancer du pancréas et environ cinq fois plus de risques de développer un cancer du foie.

Chez les hommes diabétiques, le risque de cancer du pancréas a augmenté d’environ 74 %, tandis que le risque de cancer du foie était multiplié par quatre.

L’étude a également montré que le diabète pourrait accroître le risque de cancer de l’intestin, mais de manière relativement moins marquée : le risque était accru de 34 % chez les femmes et de 27 % chez les hommes diabétiques par rapport aux personnes non atteintes de la maladie.

La manière dont le diabète pourrait entraîner un cancer reste incertaine, mais les scientifiques soupçonnent que des niveaux élevés d’insuline, une glycémie élevée et des inflammations chroniques pourraient en être la cause.

Les différences de risque entre les sexes pourraient être liées aux niveaux hormonaux, à la sensibilité du corps aux effets de l’insuline ou aux variations de la répartition des graisses corporelles.

Les chercheurs ont également noté que le diagnostic de cancer a tendance à augmenter peu après la découverte d’un diabète, tout simplement parce que les patients subissent davantage d’examens médicaux, ce qui permet de détecter d’autres problèmes de santé.