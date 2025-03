SANTÉ – L’arrêt de l’aide américaine aggrave la souffrance des personnes vivant avec le VIH/SIDA au kenya

La souffrance des personnes vivant avec le VIH/SIDA a augmenté au Kenya après l’arrêt de la distribution des vaccins fournis par l’Agence américaine pour le développement international. L’arrêt de la distribution a entraîné une pénurie de fournitures dans les hôpitaux qui prennent en charge les patients, rendant l’accès au traitement beaucoup plus long.



Le Kenya est classé septième au monde en termes de personnes vivant avec le VIH, selon l’Organisation mondiale de la santé, avec 1,4 million de personnes touchées. Les États-Unis fournissaient un traitement à environ 40 % des personnes vivant avec le VIH au Kenya par le biais du « Plan d’urgence du président des États-Unis pour l’aide au VIH/SIDA », mais après la décision du président Trump de suspendre l’aide étrangère pendant 90 jours, de nombreux centres ont fermé et les patients ne peuvent plus recevoir les doses nécessaires comme avant.



Un responsable du secteur de la santé a déclaré à Reuters que les stocks de deux médicaments essentiels pour traiter le VIH avaient diminué de manière significative. Selon les témoignages de travailleurs humanitaires, certains patients ne reçoivent qu’une seule dose par semaine.



Bien qu’il existe des médicaments et des fournitures médicales d’une valeur de 34 millions de dollars dans les entrepôts de l’Agence américaine pour le développement international au Kenya, les responsables à Washington n’ont pas autorisé la libération des fonds nécessaires pour leur distribution. Les traitements stockés dans l’entrepôt américain comprennent 2,5 millions de doses de vaccin, 750 000 dispositifs de détection du VIH et 500 000 doses de traitement contre le paludisme.



Le gouvernement kényan a demandé à l’Agence américaine pour le développement international de lever la suspension de l’aide au VIH, mais n’a pas obtenu de réponse favorable.



Plan gouvernemental



La ministre de la Santé du Kenya a indiqué qu’elle avait identifié les ressources nécessaires et prévoyait que le gouvernement mobiliserait des fonds pour fournir des fournitures urgentes dans les deux semaines ou plus. L’Agence gouvernementale kényane pour les maladies et les épidémies a déclaré que la réduction de l’aide américaine avait créé un déficit de financement estimé à 80 millions de dollars américains.



Dans une déclaration devant le Sénat la semaine dernière, le ministre des Finances, John Mbadi, a affirmé que le gouvernement examinait si des financements d’urgence seraient alloués pour compenser les réductions de l’aide américaine avant la présentation du budget 2025-2026. Le gouvernement kényan travaille avec certaines organisations et partenaires étrangers pour surmonter la grave pénurie de médicaments causée par la suspension de l’aide américaine.