SANTÉ – La technique de l’imagerie aléatoire: une méthode simple pour vous aider à dormir

Beaucoup de personnes ont du mal à s’endormir à cause des pensées qui envahissent leur esprit dès qu’elles se couchent.

Le Dr Joe Withington, médecin urgentiste ayant passé plus de vingt ans à traiter des cas critiques, faisait partie de ces personnes. Après ses gardes épuisantes, il n’arrivait pas à stopper le flot de pensées concernant les patients qu’il avait soignés, ce qui l’empêchait de trouver un repos suffisant.

Au fil des années, Withington a testé de nombreuses méthodes courantes pour améliorer son sommeil, comme la respiration profonde, la méditation ou les compléments alimentaires, mais aucune n’a été vraiment efficace. Jusqu’à ce qu’il découvre une technique simple et non conventionnelle appelée « imagerie aléatoire », qui a complètement transformé son rapport au sommeil.

Qu’est-ce que l’« imagerie aléatoire » ?

Selon le New York Times, l’imagerie aléatoire est un exercice mental qui consiste à évoquer une série de mots sans lien les uns avec les autres, ce qui aide le cerveau à se détacher du cycle d’anxiété et des pensées répétitives qui nuisent à l’endormissement. L’idée est que l’exercice soit suffisamment divertissant pour détourner l’attention, sans pour autant stimuler excessivement l’esprit.

Pour essayer cette technique, choisissez un mot au hasard, comme « mer», puis essayez de penser à autant de mots que possible commençant par la même lettre, par exemple : maison, miel, miroir, magie. Ensuite, passez à la lettre suivante du mot d’origine – ici « e» – et continuez de la même façon : école, étoile, éléphant, étagère. Le but est de laisser votre esprit dériver doucement vers un état de rêverie semblable à celui qui précède naturellement le sommeil.

D’où vient cette idée ?

L’imagerie aléatoire a été développée par le Dr Luc Beaudoin, spécialiste de la cognition et professeur adjoint à l’université Simon Fraser au Canada. Lui-même souffrait d’insomnie et cherchait une solution pratique sans avoir recours aux somnifères.

En 2016, Beaudoin et ses collègues ont mené une étude scientifique sur 150 participants pour comparer l’efficacité de l’imagerie aléatoire à d’autres méthodes, comme l’écriture des inquiétudes dans un journal. Les résultats ont montré que toutes les techniques contribuaient à améliorer le sommeil, mais que les participants trouvaient l’imagerie aléatoire la plus simple à utiliser.

Après la présentation de l’étude lors d’un congrès scientifique, la technique a rapidement gagné en popularité sur internet et s’est propagée sur les réseaux sociaux, relayée par des spécialistes et des utilisateurs qui en ont tiré un bénéfice réel.

Est-ce vraiment efficace ?

Même si l’imagerie aléatoire n’est pas une thérapie scientifiquement validée contre l’insomnie comme la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (TCC-I), les experts estiment qu’elle peut représenter un outil utile pour certaines personnes.

Le Dr Jorge Mora, vice-président des affaires cliniques au département de médecine du sommeil de l’université de Pennsylvanie, affirme :

« Nous avons besoin de plus d’études pour confirmer son efficacité, mais il n’y a aucun mal à essayer, surtout si cela aide à se détendre sans effets secondaires. »

Comment l’appliquer ?

Si vous souffrez d’insomnie, voici quelques conseils pour essayer l’imagerie aléatoire efficacement :

Choisissez un mot au hasard, puis trouvez des mots qui commencent par chaque lettre de ce mot.

Essayez d’imaginer chaque mot mentalement pendant quelques secondes.

Ne vous souciez pas du nombre de mots trouvés : l’objectif est de distraire votre esprit, pas de gagner à un jeu de mots.

Si vous ne vous endormez pas après 20 minutes, levez-vous et faites une activité calme comme lire ou colorier, puis retournez au lit lorsque vous vous sentez somnolent.

En résumé

L’imagerie aléatoire n’est peut-être pas une solution miracle, mais elle représente un outil simple pouvant aider à calmer l’esprit et à se préparer au sommeil. Face à l’intérêt croissant pour cette technique, cela vaut peut-être la peine de l’essayer vous-même pour voir si elle vous convient.