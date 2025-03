SANTÉ – La résection aquatique : un traitement efficace de la prostate sans nuire à la vie sexuelle

Une équipe de chercheurs a révélé que la technique de la « résection aquatique », qui utilise des jets d’eau à haute pression pour réduire la taille de la prostate, pourrait représenter une alternative plus sûre et moins nocive que le traitement traditionnel au laser.

Des millions d’hommes souffrent d’hyperplasie bénigne de la prostate, une affection qui touche la moitié des hommes de plus de 50 ans, et jusqu’à 80 % des hommes de plus de 70 ans.

À ce sujet, des chercheurs de l’université de Bonn, en Allemagne, ont mené une étude impliquant 202 hommes en Allemagne et en Angleterre. La moitié des participants a été traitée par résection aquatique, tandis que l’autre moitié a reçu un traitement laser classique.

Les résultats ont montré que seulement 15 % des patients traités avec les jets d’eau ont souffert de troubles de l’éjaculation, contre 77 % chez ceux ayant reçu un traitement au laser. Le taux d’incontinence urinaire était également plus faible dans le groupe traité par résection aquatique (9 %) par rapport au groupe laser (20 %).

L’étude a démontré que la résection aquatique réduit considérablement les effets secondaires sur les fonctions sexuelles des hommes par rapport au traitement au laser.

Le professeur Cosimo De Nunzio, de l’Association européenne de chirurgie urologique, a salué cette technique, affirmant qu’elle représente « une option très prometteuse pour les hommes qui souhaitent préserver leur vie sexuelle sans effets négatifs ».

De son côté, le professeur Manuel Ritter, chercheur principal de l’étude, a déclaré que « de nombreux hommes acceptent les symptômes de l’hypertrophie prostatique comme une conséquence naturelle du vieillissement, mais après l’intervention chirurgicale, ils sont ravis de se débarrasser des médicaments et des symptômes gênants ».

Il a ajouté que cette technique est non seulement plus respectueuse des fonctions sexuelles, mais aussi plus facile à maîtriser pour les chirurgiens que le laser.