SANTÉ – La relation entre la dépression et l’augmentation de la douleur menstruelle

Une étude récente a révélé un lien potentiel entre les douleurs menstruelles et la dépression, deux affections courantes dont souffrent de nombreuses femmes.

En plus des douleurs physiques associées aux règles, de nombreuses femmes présentent des symptômes dépressifs tels que des changements d’humeur et de l’irritabilité.

Une relation claire entre la dépression et les douleurs menstruelles

Les chercheurs, dans une étude publiée dans la revue Briefings in Bioinformatics, ont analysé les données génétiques de près de 600 000 personnes d’origine européenne et 8 000 personnes d’Asie de l’Est.

L’analyse a montré que les femmes souffrant de dépression étaient 51 % plus susceptibles de ressentir des douleurs menstruelles. En particulier, les femmes dépressives et souffrant d’insomnie, un symptôme courant des troubles de l’humeur, étaient trois fois plus susceptibles d’avoir des douleurs menstruelles par rapport à celles qui ne souffraient pas de dépression.

Explication du lien entre la dépression et l’intensification des douleurs menstruelles

Le Dr John Mouraros, chercheur principal de l’étude, a expliqué que les changements hormonaux et les neurotransmetteurs chez les personnes dépressives pourraient affecter la manière dont le corps réagit à la douleur, ce qui pourrait intensifier les crampes menstruelles chez les femmes.

Conseils pour soulager les douleurs menstruelles liées à la dépression

Les nouveaux résultats suggèrent que la réduction des douleurs menstruelles chez les femmes souffrant de dépression ou de problèmes de sommeil pourrait être obtenue en améliorant leur santé mentale et leur sommeil, comme l’a mentionné le Dr Omar Qamhawi de l’Université de Yarmouk en Jordanie.

Il a ajouté qu’améliorer la dépression et le sommeil pourrait soulager les douleurs menstruelles chez de nombreuses femmes, ce qui peut être réalisé par des thérapies verbales, des groupes de soutien, des changements de mode de vie, ou l’utilisation de médicaments.

Cette étude met en lumière un lien potentiel entre la dépression et les douleurs menstruelles, montrant que les femmes dépressives sont plus susceptibles de souffrir de douleurs menstruelles, surtout si elles souffrent d’insomnie.