SANTÉ – La consommation excessive de viande rouge augmente le risque de stéatose hépatique maladie du foie gras

Le site Verywell Health a rapporté que des études ont mis en garde contre une consommation excessive de viande rouge, qui augmenterait le risque de développer plusieurs maladies, dont la stéatose hépatique, en raison de l’accumulation de graisses dans le foie.

Il a ajouté qu’une personne sur quatre parmi les adultes aux États-Unis souffre de stéatose hépatique liée à un trouble du métabolisme. Les experts ne savent toujours pas exactement ce qui en est la cause, mais l’alimentation et les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans son développement.

La stéatose hépatique augmente le risque de contracter d’autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et les anomalies du taux de cholestérol.

La viande rouge, en particulier, peut perturber le microbiote intestinal, accroître l’inflammation chronique, et contribuer à la prise de poids, ce qui mène à un risque accru de maladies du foie. Toutefois, le problème ne se limite pas uniquement à la viande.

Lisa Ganjhu, professeure de médecine clinique et spécialiste en hépatologie au centre NYU Langone Health de New York, a déclaré que les aliments riches en graisses trans, ou contenant de grandes quantités de graisses et de glucides, peuvent également contribuer au risque de stéatose hépatique.

À l’inverse, la consommation de céréales complètes, de fruits, de légumes, d’huiles saines et de produits laitiers pauvres en matières grasses permet de réduire ce risque.

Une étude suggère que la chirurgie bariatrique pourrait améliorer les résultats chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique.

Les recherches ont établi un lien entre les graisses saturées présentes dans des aliments comme le bœuf, l’agneau et d’autres viandes rouges, et une augmentation du risque de stéatose hépatique. La consommation de viandes rouges et transformées riches en graisses saturées affecte l’organisme de diverses manières.

Annie Guinane, diététicienne à l’Université de médecine de Chicago, a déclaré : « Ces viandes contiennent une plus grande quantité de graisses saturées, qui sont nocives. En consommer favorise l’inflammation et la prise de poids, ce qui entraîne une accumulation de graisses dans le foie. »

Elle a ajouté : « Plus on prend du poids, plus le foie grossit. À l’inverse, avec la perte de poids, le foie retrouve un poids normal. »

Les recherches indiquent que les personnes consommant davantage de viande rouge ont souvent d’autres habitudes de vie peu saines, comme un régime hypercalorique et un manque d’activité physique, ce qui contribue aussi au développement de la stéatose hépatique.

La perte de poids demeure le principal traitement de cette maladie : une réduction de 3 à 5 % du poids corporel peut réduire la quantité de graisse dans le foie, et une perte de 7 à 10 % peut aider à traiter l’inflammation et la fibrose du foie.

Les personnes souhaitant réduire leur risque de maladies hépatiques et autres maladies chroniques peuvent commencer par de petits changements, comme arrêter les boissons sucrées et les jus, et privilégier les fruits et légumes non féculents. Il est également important de limiter les sources de graisses, y compris les viandes transformées et rouges.

Une étude récente a révélé que remplacer une portion hebdomadaire de viande rouge par de la volaille ou des légumineuses – comme le soja, les lentilles ou les pois chiches – réduit considérablement le risque de stéatose hépatique.

Guinane a souligné que ce simple remplacement peut également diminuer l’inflammation du foie.

Elle a ajouté : « La consommation excessive d’aliments malsains provoque une inflammation importante dans notre organisme, ce qui affecte directement le foie. »