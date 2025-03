SANTÉ – La chine appelle les hôtels à fournir des balances pour lutter contre l’obésité dans le pays

Le ministère chinois de la Santé a mis en place une série de mesures pour faire face à l’augmentation du taux d’obésité dans le pays, notamment en incitant les hôtels à fournir des balances pour suivre le poids des clients.



Lors d’une conférence de presse en marge du Congrès national du peuple, Li Hai Chao, président de la Commission nationale de la santé, a déclaré dimanche que la commission encouragerait les établissements médicaux à créer des cliniques offrant des consultations professionnelles afin d’aider les citoyens à mieux gérer leur poids.



Il a également exhorté davantage d’hôtels et de complexes touristiques à mettre des balances à disposition pour faciliter le contrôle du poids et prévenir les maladies chroniques, selon l’agence Bloomberg.



Selon un rapport publié l’année dernière par la Commission de la santé, environ un tiers des adultes chinois étaient en surpoids en 2020, tandis qu’environ 16 % souffraient d’obésité. La prise de poids et l’obésité sont associées à un risque accru de diabète, de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancer.



Ces dernières années, la Chine a enregistré une augmentation du taux de maladies liées au surpoids et à l’obésité, selon les directives officielles.



Des modes de vie malsains en cause

Les experts estiment que la plupart des cas de surpoids et d’obésité sont dus à des modes de vie malsains. La solution principale réside dans l’adoption d’un mode de vie équilibré, combinant une alimentation saine et une activité physique adaptée, selon un rapport précédent de l’agence de presse chinoise Xinhua.



La Chine fait face à un double défi en matière de poids : dans une économie moderne alimentée par l’innovation technologique, de nombreux emplois sont devenus sédentaires ou de bureau. Parallèlement, le ralentissement prolongé de la croissance économique pousse les gens à adopter des régimes alimentaires moins coûteux et souvent moins sains.



Dans un contexte de contraction économique, les consommateurs privilégient les repas à moindre coût, qui peuvent être de mauvaise qualité, et les parents réduisent les dépenses pour les cours de natation ou d’autres activités sportives. Un rapport de la société de conseil « Ducks Consulting », spécialisée dans l’analyse des données en Chine, prévoit que le marché de la restauration rapide atteindra 1,8 trillion de yuans (253,85 milliards de dollars) en 2025, contre 892 milliards de yuans en 2017.



En juillet dernier, Jiao Yan Hong, un haut responsable de la Commission nationale de la santé, a qualifié l’obésité et le surpoids de « problème majeur de santé publique ».



Des taux d’obésité élevés

Un rapport de l’agence de presse officielle Xinhua a révélé l’année dernière que plus de la moitié des adultes chinois souffraient d’obésité ou de surpoids, un chiffre dépassant l’estimation de l’Organisation mondiale de la santé, qui était de 37 %, selon une analyse de l’agence Reuters.



L’OMS définit une personne en surpoids comme ayant un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 25, tandis que le seuil de l’obésité est fixé à un IMC de 30.



Selon les médecins, avec l’évolution rapide de l’économie chinoise vers une urbanisation accrue au cours de la prochaine décennie, de nombreux Chinois en surpoids pourraient franchir le seuil de l’obésité.



John Sung Kim, économiste à l’université Sungkyunkwan en Corée du Sud, a déclaré que « le ralentissement économique en Chine pourrait entraîner une augmentation de la consommation d’aliments de moindre qualité, comme la restauration rapide, en raison de la baisse des revenus ». Cela pourrait, à son tour, aggraver l’épidémie d’obésité.