SANTÉ – Étude: le travail à distance expose les employés à de nouveaux risques psychosociaux

Le télétravail, devenu une composante permanente depuis la pandémie de Covid-19, présente de nombreux avantages pour les employés, mais il les expose également à des risques psychosociaux émergents, selon une étude française publiée vendredi.

L’étude, réalisée par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail, s’est concentrée sur ces risques qui concernent les salariés concernés (26 % en 2023) et qui, jusqu’à présent, ont souvent été abordés de manière fragmentaire, sans revenir sur les bénéfices du télétravail comme le renforcement de l’autonomie, la réduction des contraintes liées aux trajets domicile-travail, la possibilité de mieux gérer des problèmes de santé, entre autres.

En se basant sur plusieurs recherches publiées sur le sujet, l’étude identifie trois grandes catégories de risques : l’éloignement des relations sociales, l’intensification du travail et la difficulté à équilibrer les temps de vie.

Concernant le premier point, l’étude souligne notamment que l’éloignement vis-à-vis de la hiérarchie peut entraver la communicationet « accroître les tensions liées aux échanges écrits, multipliés par les courriels, la messagerie instantanée ou d’autres plateformes ». Cela peut aussi avoir un impact professionnel en termes d’accès à la formation, de reconnaissance ou de promotions.

La distance entre collègues peut également affecter les dynamiques collectives, favoriser l’isolement et compliquer le rôle des représentants du personnel.

En ce qui concerne l’intensification du travail, l’étude note que celle-ci « n’augmente pas nécessairement » avec le télétravail, mais que le risque de « surcharge mentale et d’épuisement » peut être accru. Cela s’explique notamment par une hyperconnexion liée au travail ou à des limites temporelles plus floues. Les télétravailleurs peuvent aussi ressentir le besoin de « travailler davantage pour prouver leur engagement », un phénomène désigné comme mécanismes de redevabilité.

Enfin, sur le troisième point, l’étude indique que le télétravail permet en théorie un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à la réduction du temps de transport, à des horaires plus flexibles et à une présence familiale accrue. Mais elle nuance ce constat, confronté à « une réalité plus complexe », notamment en ce qui concerne la confusion des limites, le risque de renvoi des femmes au domicile, en particulier des mères, et une hausse des risques de violences domestiques.

En conclusion, l’étude affirme que le télétravail « expose les personnes à de nouveaux risques psychosociaux », que les effets de l’éloignement social sont « bien documentés », que les conclusions sur l’intensité du travail sont plus nuancées, et que l’équilibre entre vie de famille et vie professionnelle dépend de contextes particuliers, et concerne notamment les mères.