SANTÉ – Le vinaigre de cidre de pomme lutterait contre l’élévation de sucre dans le sang

Les fluctuations et baisses des niveaux de sucre dans le sang affectent notre énergie tout au long de la journée. Une élévation nous donne un coup de boost, tandis qu’une baisse nous rend fatigués. Nous connaissons une forte élévation, puis une chute après avoir mangé. Plus l’élévation est intense, plus il y a de chances de subir des baisses d’énergie soudaines. Au fil du temps, ces élévations répétées peuvent contribuer à la résistance à l’insuline, qui est un précurseur du diabète de type 2.



L’un des traitements largement proposés est de prendre une dose de vinaigre de cidre de pomme chaque matin. La Dr Christine Bush, professeure adjointe en nutrition à l’Université de Leeds au Royaume-Uni, affirme que les études menées au cours de la dernière décennie suggèrent que le vinaigre pourrait avoir des effets positifs à long terme sur les niveaux de sucre dans le sang.



Une analyse des études d’intervention – un type d’essai clinique – montre que la prise de 15 à 30 millilitres par jour pendant plusieurs semaines peut réduire le taux de sucre dans le sang à jeun (le niveau de base avant tout repas), ce qui pourrait réduire le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires, et améliorer les niveaux de graisses dans le sang, comme le cholestérol.



Mais qu’en est-il de réduire l’élévation du sucre dans le sang à ce moment précis ? Bush explique : « Il n’y a pas de preuve solide que prendre du vinaigre juste avant de manger réduira l’élévation du sucre. »



Cependant, l’acidité peut affecter la digestion des glucides. Une étude récente a révélé que boire du jus de citron avec du pain réduisait l’élévation du sucre dans le sang.



Bush précise : « Nous savons que les aliments acides peuvent affecter l’enzyme amylase, qui décompose les glucides en sucre dans nos bouches. Cette enzyme dépend du pH, donc lorsqu’on mange un aliment acide, elle devient moins active. »



En conséquence, l’amylase affectée par l’acide est moins efficace pour produire le sucre que le corps absorbe. Il n’y a aucun mal à ajouter des sauces ou des accompagnements acides, comme la sauce ou la choucroute, aux repas, mais Bush met en garde : « Manger trop d’aliments acides peut nuire à la santé dentaire. »