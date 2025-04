SANTÉ – En ce mois de sensibilisation au cancer des testicules, ne négligez pas ces symptômes  !

On met souvent l’accent sur les cancers les plus répandus afin de sensibiliser le public et d’augmenter les taux de dépistage précoce. Pourtant, certains cancers, bien que moins fréquents, n’en sont pas moins graves. C’est le cas du cancer des testicules, qui touche principalement les jeunes adultes. À l’occasion du mois de sensibilisation au cancer des testicules, il est essentiel de connaître les signes à surveiller pour intervenir à temps et augmenter les chances de guérison, selon la Mayo Clinic.

Le cancer des testicules est-il fréquent ?

Le cancer des testicules reste relativement rare, mais il peut survenir à tout âge, notamment entre 15 et 45 ans — une période clé de la jeunesse. Cela souligne l’importance de la sensibilisation. Il s’agit d’un cancer dont le taux de guérison est généralement élevé, même en cas de propagation dans d’autres parties du corps. Le traitement dépend du type de cancer et de son stade, les plus courants étant la chimiothérapie et la chirurgie.

Symptômes du cancer des testicules

Les oncologues identifient plusieurs signes potentiels à ne pas négliger :

Une enflure ou une masse sur l’un des testicules.

Une sensation de lourdeur dans les testicules.

Des douleurs dans le bas-ventre.

Une douleur ou une gêne au niveau des testicules.

Un gonflement ou une sensibilité au niveau du tissu mammaire.

Des douleurs dorsales.

Un gonflement soudain du scrotum (sac contenant les testicules).

Il est important de noter que le cancer affecte généralement un seul testicule, et non les deux.

Toute apparition de symptômes persistants pendant plus de deux semaines doit inciter à consulter un médecin sans délai.

Quelles sont les causes du cancer des testicules ?

Les causes exactes restent inconnues, mais les recherches montrent qu’il débute lorsqu’une cellule testiculaire subit une mutation génétique. Celle-ci provoque une croissance et une multiplication anormale des cellules, qui ne meurent pas comme les cellules saines, entraînant la formation d’une tumeur. Avec le temps, la tumeur peut se propager, en particulier aux ganglions lymphatiques, au foie et aux poumons.

Facteurs de risque

Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer des testicules :

Antécédents familiaux de cancer des testicules

Être jeune : bien que le cancer puisse apparaître à tout âge, il est plus fréquent entre 15 et 45ans.

Être de peau blanche : ce type de cancer est plus courant chez les hommes à peau claire.

Le dépistage précoce est-il possible ?

Certains médecins recommandent l’autopalpation régulière des testicules, qui permet de détecter d’éventuelles masses ou anomalies. Bien que les études n’aient pas prouvé que cela réduise le taux de mortalité, un dépistage précoce facilite considérablement le traitement, même en cas de diagnostic tardif.

Un geste simple mais important : l’auto-examen régulier peut permettre une intervention rapide et augmenter les chances de guérison.