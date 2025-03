SANTÉ – Des huiles végétales pour se débarrasser des pellicules

Les pellicules sont généralement causées par un excès de sébum, une sécheresse du cuir chevelu ou encore une infection fongique. Leur traitement repose sur l’utilisation de shampooings et de soins antipelliculaires spécifiques, mais il est également possible de recourir à certaines huiles végétales aux propriétés hydratantes et antifongiques.

Les huiles de ricin, de coco, de jojoba, d’olive et de tea tree sont particulièrement efficaces pour lutter contre les pellicules. Elles peuvent être utilisées seules ou en complément des traitements chimiques classiques, à condition d’être biologiques, pressées à froid et conservées dans un endroit sec, à température ambiante, à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Huile de ricin :

Elle est reconnue pour son effet fortifiant et ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Elle aide à purifier le cuir chevelu en éliminant les impuretés accumulées et favorise la pousse des cheveux.

Appliquez quelques gouttes d’huile de ricin en massant le cuir chevelu, laissez agir environ 15 minutes, puis lavez vos cheveux avec un shampooing doux. À utiliser une fois par semaine.

Huile de coco :

Riche en acides gras et en vitamine E, elle possède des vertus antifongiques qui aident à limiter la prolifération des bactéries responsables des pellicules. L’huile de coco hydrate le cuir chevelu et le protège des démangeaisons et de la sécheresse.

Chauffez une petite quantité d’huile entre vos mains, appliquez-la sur le cuir chevelu en massant, laissez poser une heure, puis lavez vos cheveux avec un shampooing doux. À utiliser une fois par semaine jusqu’à disparition complète des pellicules.

Huile d’olive :

Elle nourrit et hydrate en profondeur les cuirs chevelus secs, tout en réduisant les démangeaisons et en facilitant l’élimination des pellicules lors du lavage.

Massez quelques gouttes d’huile d’olive sur le cuir chevelu une fois par semaine, laissez poser 10 minutes, puis lavez avec un shampooing doux.

Huile de jojoba :

Cette huile aide à réguler la production de sébum, ce qui en fait un soin idéal pour les cuirs chevelus gras et sujets aux pellicules. Elle hydrate sans alourdir les cheveux et favorise l’élimination des cellules mortes accumulées sur le cuir chevelu.

Appliquez et massez une fois par semaine, laissez poser environ 15 minutes, puis lavez avec un shampooing doux.

Huile essentielle de tea tree (arbre à thé) :

Elle doit être diluée dans une huile végétale comme l’huile de coco. Connue pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes, elle soulage les démangeaisons et élimine les pellicules.

Appliquez sur le cuir chevelu en massant une fois par semaine, laissez poser environ 10 minutes, puis lavez avec un shampooing doux.

En intégrant ces huiles à votre routine capillaire, vous pourrez dire adieu aux pellicules tout en prenant soin de votre cuir chevelu naturellement !