SANTÉ – Des herbes célèbres qui pourraient aider à traiter la maladie d’alzheimer

Une nouvelle étude a révélé que le romarin, une herbe courante, contient un composé qui pourrait contribuer au traitement de la maladie d’Alzheimer.



Selon le site scientifique Science Alert, ce composé est l’acide carnosique, connu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.



L’équipe de recherche américaine a mené une expérience sur plusieurs souris atteintes de la maladie d’Alzheimer. Certaines ont reçu de l’acide carnosique, tandis que d’autres ont reçu un placebo, trois fois par semaine pendant trois mois.



Les chercheurs ont étudié les effets du composé sur les tissus cérébraux des souris ainsi que sur leurs performances à certains tests de mémoire et d’apprentissage.



Ils ont découvert que les souris ayant consommé le composé présentaient une amélioration de la mémoire, une augmentation du nombre de synapses et une diminution des inflammations cérébrales. De plus, ces souris ont mieux éliminé les protéines toxiques associées à la maladie d’Alzheimer.



Il est bien connu que la maladie d’Alzheimer peut détruire un grand nombre de synapses, perturbant ainsi les principales voies de communication neuronale.



Le neuroscientifique Stuart Lipton, de l’Institut de recherche Scripps en Californie, a déclaré : « Nous avons soumis les souris à divers tests de mémoire et avons observé des résultats extrêmement positifs après l’utilisation du composé. »



Il a ajouté : « Non seulement le composé a ralenti le déclin de la mémoire, mais il a également amélioré de manière significative l’état du cerveau des souris, au point que le cerveau de nombreuses d’entre elles est revenu à un état normal. »



L’équipe a qualifié ces résultats de « très prometteurs », tout en soulignant la nécessité de mener des essais cliniques sur l’homme à l’avenir.