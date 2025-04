SANTÉ – Comment votre alimentation influence-t-elle les crises de migraine ?

Certaines personnes établissent un lien entre l’alimentation et les migraines, notamment parce que les nausées sont un symptôme fréquent de ce trouble. Elles pensent également que certains aliments peuvent provoquer des migraines.

Le site Psychology Today s’est penché sur cette relation, soulignant que les médicaments anti-nauséeux constituent un élément essentiel dans le traitement des migraines. En réalité, la migraine est principalement définie comme un mal de tête intense accompagné de nausées.

Il a également été indiqué que de nouvelles recherches remettent en question l’idée selon laquelle certains aliments provoqueraient des migraines. Il reste encore nécessaire de mener davantage d’essais cliniques pour mieux comprendre comment les modifications du régime alimentaire influencent ce type de maux de tête.

Bien que la consommation de caféine ou d’alcool semble liée, du moins de façon occasionnelle, aux migraines, les preuves concernant d’autres aliments restent moins claires. Cette relation est d’autant plus complexe que les crises de migraine commencent dans le cerveau plusieurs heures avant l’apparition de la douleur.

Par exemple, une hypothèse avancée est que la croyance populaire selon laquelle le chocolat déclencherait les migraines pourrait en réalité refléter une envie irrésistible de chocolat qui précède la douleur.

La Dre Margaret Slavin, professeure de nutrition à l’Université du Maryland, déclare :

« En réalité, les nouvelles données remettent en cause nos intuitions concernant les interventions alimentaires censées réduire la fréquence des migraines. »

Elle a mis en lumière l’impact des migraines sur l’alimentation, de manière directe ou indirecte via les nausées, en disant :

« Il est très difficile de manger en grande quantité ou de respecter un régime alimentaire sain composé de petits repas fréquents lorsque l’on souffre de fortes nausées. »

Elle ajoute :

« Les essais cliniques portant sur divers régimes alimentaires sains ont montré une diminution de la fréquence des migraines. En ce qui concerne le « bon » régime, le meilleur est celui que l’on peut suivre de façon constante. Je recommande donc vivement aux gens de ne pas se sentir obligés de changer leur alimentation du tout au tout. Il vaut mieux commencer par une petite modification, continuer ainsi jusqu’à ce que cela fonctionne (ou non), puis chercher un autre changement à effectuer. »

Elle précise aussi :

« Pour la plupart des gens, il est utile de commencer par augmenter la quantité ou la variété de fruits et légumes, ou de remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes (comme le riz brun à la place du riz blanc), car ce sont souvent les éléments les plus déficients dans nos régimes. Idéalement, les personnes souffrant de migraines devraient éviter de jeûner sur de longues périodes et veiller à rester bien hydratées. »

Elle ajoute enfin :

« Pour les patients migraineux en surpoids, un régime sain permettant de perdre du poids pourrait également s’avérer bénéfique. Cela dit, ces recommandations reposent sur un nombre relativement limité d’essais, et aucun ne peut être considéré comme totalement concluant. »

Et de conclure :

« J’ai hâte de découvrir les nouvelles données qui seront publiées sur le lien entre l’alimentation et les migraines. En attendant, nous pouvons arrêter de nous blâmer pour avoir déclenché une crise à cause de tel ou tel aliment. »

Elle insiste :

« Le meilleur conseil à suivre : trouvez un régime alimentaire sain que vous appréciez et tenez-vous-y. »