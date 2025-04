SANTÉ – Comment transformer le stress en énergie positive ?

On entend souvent dire que le stress est nocif pour la santé, mais des recherches récentes révèlent qu’il existe une forme bénéfique de stress qui pourrait être la clé d’une vie plus saine et plus épanouissante.

La docteure Sharon Bergquist, experte en médecine préventive et autrice du livre The Stress Paradox, explique que le stress ne devient nocif que lorsqu’il est chronique ou incontrôlé. En revanche, lorsqu’il est modéré et orienté vers un objectif, il peut favoriser le développement personnel et renforcer la santé mentale et physique, selon un rapport de CNN.

Bergquist s’appuie sur sa propre expérience, marquée par de nombreux défis. Malgré les difficultés, elle a excellé académiquement et est devenue une médecin et chercheuse reconnue. Cette trajectoire lui a permis de comprendre que la différence entre un stress bénéfique et un stress nocif réside dans sa nature, son intensité et le contexte dans lequel il se manifeste.

Elle explique que le stress positif stimule la sécrétion d’hormones telles que :

La dopamine , qui procure une sensation d’accomplissement.

La sérotonine , qui favorise le bien-être et le bonheur.

, qui favorise le bien-être et le bonheur. L’ocytocine, qui renforce les liens sociaux.

Ces hormones ne se contentent pas d’améliorer l’humeur, elles protègent également le corps contre les effets négatifs du cortisol, l’hormone du stress néfaste.

Cinq stratégies pour tirer profit du stress positif

Pour transformer le stress en atout, Bergquist propose cinq méthodes concrètes :

Le défi stimulant : Choisissez des tâches exigeantes mais réalisables, comme apprendre à nager sans se noyer.

L’alignement avec ses valeurs : Assurez-vous que vos défis correspondent à vos principes pour les rendre plus enrichissants.

L’art de la relaxation : Accordez-vous du temps de repos pour permettre à votre corps et votre esprit de récupérer.

‘entraînement du corps et de l’esprit : Pratiquez une activité physique ou apprenez une nouvelle compétence pour renforcer votre résilience.

La confiance en soi : Acceptez que le stress fait partie de l’évolution et que vous êtes biologiquement programmé pour vous y adapter.

Conclusion

Le stress n’est pas un ennemi à fuir, mais un outil puissant qui, bien utilisé, peut mener à une vie plus riche et plus forte. L’équilibre entre défi et repos est essentiel pour en tirer profit. Comme le souligne Bergquist :

« La résilience est comme un muscle : plus vous l’entraînez intelligemment, plus vous devenez fort. »