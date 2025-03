SANTÉ – Collations qui combattent la faim et les inflammations en même temps

Toutes les collations ne sont pas bénéfiques. Beaucoup de collations courantes manquent de nutriments et provoquent une élévation soudaine du sucre sanguin, ce qui entraîne rapidement une sensation de fatigue.

Ainsi, choisir des collations nutritives et riches en ingrédients naturels garantit une énergie durable, tout en soutenant l’immunité et en réduisant les inflammations dans le corps.

Dans cet article, vous découvrirez cinq collations saines et délicieuses, idéales pour vous et votre famille, qui vous rassasieront sans nuire à votre santé.

Aliments qui combattent la faim et les inflammations ensemble

Les collations ne sont pas seulement un moyen de calmer la faim, mais aussi une occasion de nourrir le corps avec des ingrédients bénéfiques qui favorisent la santé, selon les experts en santé du site RealSimple :

Légumes et houmous

Une variété de légumes colorés (carottes, poivrons doux, radis, concombre, champignons, pois mange-tout) constitue une collation riche en fibres et en antioxydants, qui peuvent aider à réduire l’inflammation dans le corps.

L’ajout de houmous aux légumes fournit une dose de protéines qui vous aidera à vous sentir rassasiée jusqu’à votre prochain repas. Vous pouvez acheter du houmous prêt à l’emploi pour plus de commodité, ou essayer de préparer votre propre houmous à la maison et expérimenter différentes saveurs.

Les légumes et le houmous offrent une variété de nutriments essentiels, y compris des vitamines, des minéraux et des fibres.

Yaourt nature avec des myrtilles et des noix

Le yaourt est toujours un choix facile. Évitez les versions sucrées et choisissez un yaourt nature que vous pouvez personnaliser avec vos ajouts anti-inflammatoires.

Le yaourt fournit des graisses et des protéines, tandis que les myrtilles et les noix sont des aliments anti-inflammatoires. De plus, les noix apportent des acides gras oméga-3, qui aident le corps à retrouver l’équilibre après une inflammation.

Le yaourt fournit du calcium et des probiotiques, qui favorisent la santé des os et du système digestif. Les myrtilles sont riches en antioxydants, notamment des anthocyanines, qui réduisent l’inflammation et protègent les cellules.

Les noix apportent des acides gras oméga-3, qui ont des effets anti-inflammatoires et favorisent la santé cardiaque. Cette collation contient des protéines, des graisses saines et des antioxydants, ce qui en fait un excellent choix pour maintenir votre énergie et réduire l’inflammation.

Toast au saumon fumé et avocat

Une tranche de pain complet grillé tartinée d’avocat écrasé et garnie de tranches de saumon fumé est une façon délicieuse de lutter contre la faim de midi.

Le saumon, un poisson gras, est une excellente source d’acides gras oméga-3, qui, selon certaines études, aident à réduire l’inflammation dans le corps.

Choisir une tranche de pain complet pour le toast apportera des fibres alimentaires supplémentaires, un nutriment que beaucoup de gens manquent dans leur alimentation. Le saumon fournit des acides gras oméga-3 qui réduisent l’inflammation et améliorent la santé cardiaque. L’avocat apporte des graisses saines, des fibres et des vitamines, ce qui favorise la satiété et améliore la santé de la peau.

Balles protéinées

Préparer une fournée de boules protéinées maison est facile à préparer à l’avance et constitue la collation idéale à garder sous la main pour les enfants et les adultes.

Ces bouchées parfaites de protéines et de fibres sont pleines d’ingrédients anti-inflammatoires. Vous pouvez les garder simples ou ajouter de la poudre de protéines végétales et des légumes entiers pour plus d’aliments anti-inflammatoires.

La recette favorite des boules protéinées combine un quart de tasse de flocons d’avoine, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de noix de coco râpée, un peu de miel et des fruits secs au goût.

Ajoutez une portion de votre mélange de légumes préféré, mélangez bien, formez des boules et laissez-les durcir au réfrigérateur.

Les boules protéinées fournissent des protéines, des fibres et des graisses saines, ce qui favorise la satiété et améliore l’énergie. Des ingrédients comme l’avoine, le beurre de cacahuète et la noix de coco apportent des nutriments essentiels et des fibres.

Smoothies aux fruits et légumes

Ce qui est incroyable avec les smoothies, c’est qu’ils sont essentiellement remplis d’ingrédients sains et anti-inflammatoires.

L’astuce pour garder votre smoothie sain est d’éviter les ingrédients riches en sucres ajoutés et raffinés, qui peuvent provoquer de l’inflammation.

Optez pour de la banane, des dattes ou des myrtilles pour obtenir la douceur désirée. Ajoutez une touche anti-inflammatoire en ajoutant des légumes à feuilles vertes comme les épinards et des fruits vibrants comme les myrtilles sombres, riches en antioxydants.

Les smoothies offrent une variété de vitamines, de minéraux et d’antioxydants, ce qui favorise la santé générale. Ajouter des légumes à feuilles et d’autres