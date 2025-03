SANTÉ – Boire 3 tasses de cette boisson par jour réduit le risque de démence

Alors qu’il existe de nombreuses habitudes de vie pouvant réduire le risque de démence, notamment une alimentation saine, une activité physique régulière et des interactions sociales, une nouvelle étude a révélé qu’une boisson simple pourrait considérablement diminuer ce risque.



Selon le journal américain New York Post, cette boisson est le thé vert.



L’étude japonaise a révélé que les personnes âgées qui consomment régulièrement du thé vert souffrent de moins de dommages à la substance blanche du cerveau, un indicateur clé du déclin cognitif et de la démence.



L’étude a été menée sur près de 9 000 adultes, invités à remplir un questionnaire sur leurs habitudes de consommation de café, de thé et d’autres boissons. Les chercheurs ont ensuite utilisé des scans cérébraux pour analyser leurs données.



Bien que l’équipe de recherche n’ait trouvé aucune preuve que la consommation de café prévient le déclin cognitif, leurs résultats ont montré que boire du thé vert, en particulier trois tasses ou plus par jour, pourrait aider à prévenir la démence.



Ces résultats confirment des études antérieures ayant mis en évidence les effets positifs du thé vert sur le cerveau.



Une méta-analyse menée en 2022 a indiqué que chaque tasse de thé vert consommée réduit le risque de démence de 6 %.



Une autre étude récente a également révélé que boire deux à trois tasses de thé vert par jour réduit considérablement le risque de déclin cognitif, bien que ces effets ne soient pas aussi marqués avec quatre tasses ou plus.



C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les personnes âgées de l’île grecque d’Ikaria sont peu touchées, voire pas du tout, par la démence.



Mais les bienfaits de cette boisson à base de plantes ne se limitent pas à la santé cérébrale.



Le thé vert est riche en antioxydants aux propriétés anti-inflammatoires et protectrices des cellules, pouvant réduire le risque de cancer et d’accident vasculaire cérébral (AVC).



De plus, la consommation régulière de thé vert est associée à une amélioration de la santé cardiovasculaire, notamment une baisse du cholestérol et de la pression artérielle, réduisant ainsi le risque de maladies cardiaques et d’AVC.



Une étude menée en 2023 a révélé que les personnes buvant entre deux et quatre tasses de thé vert par jour voyaient leur risque d’AVC diminuer jusqu’à 24 %.