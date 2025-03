SANTÉ – Avertissement de Harvard : ces fruits pourraient augmenter votre poids

Nick Norwitz, chercheur en santé métabolique à l’Université de Harvard, a indiqué que certains fruits pourraient affecter négativement le métabolisme et augmenter le risque d’obésité, voire de cancer.



Quels sont ces fruits ?



Mangue

La mangue est l’un des fruits les plus riches en fructose, une seule mangue contenant 30 grammes de sucre, contre seulement 12,5 grammes dans une pomme.

Norwitz s’est appuyé sur une étude publiée en 2021 dans la revue Nature, qui a montré que la consommation excessive de fructose pourrait être liée à un risque accru d’obésité et de cancer colorectal. Cependant, l’étude a été réalisée sur des rats ayant consommé du sirop de maïs à haute teneur en fructose, différent du fructose naturellement présent dans les fruits.



L’étude a révélé que les rats ayant consommé ce sirop avaient des villosités intestinales (des protubérances ressemblant à des doigts qui absorbent les nutriments des aliments dans l’intestin grêle) 40 % plus longues, ce qui a augmenté l’absorption des graisses et contribué à une prise de poids.



Jacquier

Le jacquier est devenu populaire comme substitut de viande en raison de sa texture semblable à celle de la viande effilochée, mais il contient 15,2 grammes de fructose par tasse, soit deux fois plus que les bleuets.

Une étude publiée dans le Scientific World Journal a averti que l’extrait de jacquier pourrait augmenter la sécrétion d’insuline et abaisser les niveaux de glucose sanguin, ce qui pourrait poser un danger pour les personnes diabétiques.



Cependant, le jacquier est riche en vitamine C et en antioxydants, et contient des composés susceptibles d’aider à combattre les cellules cancéreuses. Il est toutefois faible en protéines, avec moins de 3 grammes par tasse, contre 38 grammes dans une tasse de poulet.



Raisins

Le raisin est l’un des fruits les plus riches en fructose, une tasse en contenant 12,3 grammes, contre seulement 5,7 grammes dans une banane.

Le Dr Norwitz a expliqué qu’une consommation excessive de raisins pourrait perturber l’absorption du fructose par le corps, entraînant ballonnements, gaz et troubles digestifs, surtout lorsqu’il est consommé à jeun.



De plus, les tanins (composés végétaux naturels appartenant aux polyphénols) présents dans les raisins peuvent irriter la paroi de l’estomac, ce qui pourrait provoquer des diarrhées et de l’inconfort chez certaines personnes.



Pour ceux qui souhaitent réduire leur consommation de fructose, il est recommandé de choisir des fruits à faible teneur en sucre, comme les baies, le kiwi, les agrumes, la noix de coco, l’avocat et les olives.