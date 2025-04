SANTÉ – Attention: une heure sur le téléphone avant de dormir augmente l’insomnie de 59%

Certaines routines avant de dormir, comme lire un livre, prendre une douche ou écouter de la musique douce, peuvent améliorer la qualité et la durée du sommeil.

Mais passer du temps devant un écran juste avant de se coucher est l’une des pires habitudes.

De nombreuses études scientifiques ont confirmé que les écrans électroniques n’aident ni à mieux dormir, ni à dormir plus longtemps (bien que certaines recherches aient contesté cela).

L’usage du téléphone au lit

Une étude à grande échelle, basée sur des enquêtes menées par l’Institut norvégien de santé publique, a révélé des chiffres surprenants sur l’impact du téléphone au lit sur le sommeil.

Dans cette étude, 45 202 personnes ont été interrogées sur leur utilisation du téléphone et leurs habitudes de sommeil.

Les résultats, publiés dans la revue Frontiers in Psychiatry et relayés par New Atlas, ont montré un lien clair entre le temps passé à faire défiler les réseaux sociaux ou à lire les actualités avant de dormir et une augmentation des symptômes d’insomnie.

Une hausse de 59 % du risque d’insomnie

Les chercheurs ont découvert qu’une heure passée sur le téléphone au lit augmente le risque d’insomnie de 59 % et réduit la durée du sommeil nocturne de 24 minutes.

Bien que l’étude ait porté sur des étudiants âgés de 18 à 28 ans, le type d’activité sur le téléphone n’a pas modifié les résultats : tous les usages avaient le même effet.

Selon la chercheuse principale, Dr Gunnhild Johnsen Hetland, de l’Institut norvégien de santé publique :

« Le type d’activité à l’écran ne semble pas aussi important que le temps total d’utilisation du téléphone au lit. »

Aucune différence significative n’a été observée entre les réseaux sociaux et d’autres usages, ce qui suggère que c’est l’écran en soi qui perturbe le sommeil, probablement en retardant l’heure du coucher au détriment du repos.

Des effets sur la santé mentale

Les participants ont évoqué plusieurs raisons expliquant cet impact, notamment l’influence de la lumière bleue sur les rythmes circadiens qui régulent le cycle jour-nuit.

Dr Hetland a ajouté :

« Les troubles du sommeil sont très répandus chez les étudiants, et ils ont des conséquences importantes sur la santé mentale, la réussite académique et le bien-être général. » Pourtant, les études précédentes se sont surtout concentrées sur les adolescents. »

Elle précise que l’étude visait à explorer les liens entre les différents usages des écrans et les troubles du sommeil, avec l’hypothèse initiale que les réseaux sociaux seraient les plus nuisibles en raison de leur caractère interactif et émotionnellement stimulant.

Une bonne nouvelle : on peut agir.

La bonne nouvelle, selon Hetland, c’est qu’il est facile de limiter les effets négatifs de l’écran sur le sommeil : il suffit de poser son téléphone.

Elle conseille :

« Si vous avez des problèmes de sommeil et pensez que le temps passé devant un écran peut y contribuer, essayez de réduire son utilisation au lit. » « Il est préférable d’arrêter 30 à 60 minutes avant de dormir, et de désactiver les notifications pour éviter d’être dérangé pendant la nuit.»

Adopter cette habitude simple peut grandement améliorer la qualité du sommeil… et la qualité de vie.