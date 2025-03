SANTÉ – Alerte pour les femmes… « L’Oréal » retire l’un de ses produits phares en raison d’une substance chimique cancérigène !

La société « L’Oréal » a annoncé un retrait volontaire de son célèbre produit « Effaclar Duo » de la marque « La Roche-Posay » aux États-Unis, en raison de craintes de contamination par du benzène, une substance classée comme cancérigène.



Cette décision fait suite aux avertissements d’un laboratoire indépendant dans le Connecticut concernant des niveaux élevés de benzène dans les produits contenant du peroxyde de benzoyle, l’ingrédient actif d' »Effaclar Duo ». Selon « L’Oréal », la société a décidé, en coordination avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine, de retirer le produit des marchés en vue de lancer une nouvelle formule améliorée.



Il convient de noter que le peroxyde de benzoyle peut se décomposer en benzène lorsqu’il est exposé à des températures élevées, ce qui peut augmenter les risques de cancer, tels que la leucémie et l’anémie, en plus de son impact négatif sur le système immunitaire.



Cette initiative intervient après des incidents similaires, comme le retrait de certains écrans solaires par « Johnson & Johnson » en 2021, et le retrait par « Dianrex » de milliers de bouteilles de poudre pour bébé en raison de contamination à l’amiante.



Cet incident met en lumière la nécessité de renforcer la surveillance des produits de consommation et de garantir leur sécurité pour les utilisateurs.