La méfiance des Kurdes envers l’État turc affaiblit l’espoir d’un processus de paix

Les Kurdes de Turquie attendent avec incertitude les résultats d’un processus de paix fragile, miné par une profonde méfiance envers l’État, alimentée notamment par une campagne judiciaire contre le principal rival du président Recep Tayyip Erdoğan et le silence autour d’éventuelles réformes à la suite d’un conflit de 40 ans avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit en Turquie.

Une opportunité fragile pour la stabilité

La réussite d’un processus de paix renforcerait la stabilité politique et économique en Turquie, ce qui pourrait également apaiser les tensions dans d’autres régions du Moyen-Orient. À l’inverse, l’échec risquerait d’aggraver les problèmes économiques et sociaux dans le sud-est sous-développé du pays, où le conflit a déjà fait plus de 40 000 morts.

Le mois dernier, Abdullah Öcalan, le chef emprisonné du PKK, a appelé à la dissolution du groupe, à la suite d’une initiative lancée par un allié d’Erdoğan, un geste perçu comme une « aubaine » politique pour le gouvernement après de nombreuses tentatives infructueuses de paix. Le Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM), favorable aux Kurdes et troisième force au Parlement, exige désormais des réformes démocratiques concrètes.

Le PKK a répondu à l’appel en annonçant un cessez-le-feu immédiat, exprimant le souhait qu’Öcalan supervise lui-même le processus de désarmement, à condition que soient créées les conditions démocratiques et politiques nécessaires à la paix.

Le scepticisme l’emporte sur l’espoir.

Dans des entretiens avec une vingtaine de Kurdes et de responsables politiques, un sentiment de scepticisme prédomine dans le sud-est majoritairement kurde, alimenté par la répression des partis d’opposition et l’arrestation soudaine du maire d’Istanbul, Ekrem İmamoğlu, sur des accusations de corruption, ce qui a déclenché les plus grandes manifestations en Turquie depuis une décennie.

Cengiz Çandar, député du DEM impliqué dans la question kurde depuis les années 1990, prévient :

« Nous entrons dans un champ de mines. Cela peut dérailler et échouer. « C’est tout à fait possible. »

Le DEM a tenu trois réunions avec Öcalan dans sa prison sur l’île d’Imrali, au sud d’Istanbul, où il est détenu depuis 1999. Mais selon Çandar, Ankara n’a fourni aucune feuille de route sur d’éventuelles réformes.

La présidence turque n’a pas répondu aux sollicitations concernant ces questions. Des responsables du parti au pouvoir (AKP) indiquent que seul Erdoğan peut parler officiellement du processus de paix.

Après l’appel d’Öcalan, Erdoğan a déclaré :

« L’espace démocratique en politique s’élargira naturellement avec le désarmement. »

Un pas vers la paix ?

Un signe d’apaisement a émergé lors des célébrations kurdes du Newroz (fête du printemps) le 21 mars. Erdoğan a suggéré de le reconnaître comme jour férié national, une proposition similaire à celle déposée au Parlement la veille par Gülcan Kaçmaz Sayğıt, députée du DEM.

Elle a affirmé à Reuters que la coïncidence était fortuite, mais qu’elle pouvait contribuer à renforcer le climat de paix.

La Turquie avait interdit ces célébrations dans les années 1990, ce qui avait mené à des affrontements sanglants. Le « Newroz sanglant » de 1992, notamment, a fait des dizaines de morts, en particulier dans la province de Şırnak, où la méfiance envers l’État demeure profonde.

Lors des célébrations de cette année à Şırnak, les Kurdes ont dansé et chanté sous forte surveillance policière, dans un contexte où l’armée reste très présente dans les collines environnantes.

Mehmet Zeki Ermiş, député du DEM, a déclaré que le parti recueillait les revendications locales concernant les droits politiques et linguistiques des Kurdes, tout en déplorant :

« L’État doit agir, mais nous ne ressentons rien à l’échelle locale. »

Répression persistante et méfiance accrue

Au cours de la dernière décennie, des dizaines de maires kurdes élus ont été révoqués et emprisonnés, et des milliers de personnes arrêtées, accusées de liens avec le PKK — ce que les concernés nient.

Depuis sa base dans les montagnes Qandil au nord de l’Irak, le PKK a exprimé sa méfiance envers Ankara, soulignant que les attaques militaires turques se poursuivent malgré l’appel à la paix d’Öcalan.

« Les avions de chasse turcs survolent toujours nos têtes », a déclaré un représentant du PKK.

« Si la Turquie est sérieuse, elle doit faire des concessions. Ce n’est pas ce que nous voyons pour le moment. »

Le ministère turc de la Défense a répondu que les opérations militaires se poursuivront tant qu’il y aura des terroristes armés, affirmant que 14 combattants ont été tués en Irak et en Syrie la semaine dernière.

« Le sang et les larmes »

Ömer Eler, imam de la grande mosquée de Diyarbakır, a été témoin du conflit armé en 2016, lorsque des combats ont ravagé le centre historique de la ville.

« Le sang et les larmes ont coulé comme un torrent », se souvient-il.

Il loue Erdoğan pour avoir levé certaines injustices envers les Kurdes, qui représentent environ 20 % des 86 millions de citoyens turcs, évoquant notamment la répression passée contre la langue kurde et la négation de leur identité avant son arrivée au pouvoir.

Nommé récemment à la tête de la branche locale de l’AKP, il déclare ne pas être informé d’éventuelles réformes après la dissolution du PKK.

Devant sa mosquée, dans une place animée de cireurs de chaussures et de vendeurs, peu de gens font confiance au processus de paix.

« L’État nous a trop souvent trompés », dit Bahadır, retraité de 63 ans.

« Le PKK a déclaré de nombreux cessez-le-feu, sans résultat. Il faut libérer Öcalan pour qu’il puisse parler avec le PKK. »

Le PKK réclame également de pouvoir dialoguer avec son fondateur, mais rien n’indique qu’Ankara y consentira.

La dernière tentative de paix a échoué en 2015, en parallèle de la montée en puissance des YPG (Unités de protection du peuple) kurdes en Syrie, que la Turquie considère comme une extension du PKK.

Le regard tourné vers une nouvelle Constitution

Erdoğan cherche à bâtir un consensus autour d’une nouvelle Constitution qui lui permettrait de se représenter en 2028. Un soutien kurde faciliterait ce projet, mais toute concession envers le PKK risquerait de rebuter une partie de l’électorat turc.

L’ex-premier ministre Binali Yıldırım a suggéré de redéfinir la citoyenneté dans la Constitution pour inclure les minorités ethniques. Mais le porte-parole de l’AKP, Ömer Çelik, a rejeté cette idée, tandis que le ministre de la Justice, Yılmaz Tunç, a récemment plaidé pour un texte fondé sur l’inclusion de tous les segments de la société.

Malgré le climat tendu, Çandar entrevoit une lueur d’espoir, soulignant qu’Erdoğan a échangé avec un député du DEM lors d’un dîner parlementaire ce mois-ci et s’est dit ouvert à une rencontre en avril.

Devlet Bahçeli, allié ultranationaliste d’Erdoğan, à l’origine de la dernière initiative de paix lancée en octobre, pousse également pour un règlement rapide. Il propose que le PKK tienne un congrès de dissolution dans l’est de la Turquie début mai.

Çandar note un changement de ton : récemment, Bahçeli a qualifié Öcalan de chef fondateur du PKK, en rupture avec ses anciens propos où il le traitait de «terroriste » et de « tueur d’enfants ».

« À partir de là, on peut penser que les choses avancent, malgré toutes les images négatives, les arrestations, les interdictions et les révocations d’élus locaux », conclut Çandar.