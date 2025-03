Samsung sur le point de finaliser des lunettes intelligentes avec commande sans contact

Il semble que la société sud-coréenne Samsung soit sur le point d’achever le développement de son projet de lunettes intelligentes longtemps évoqué dans les rumeurs, connu sous le nom de « Project HAEAN ».

L’entreprise est actuellement en train de finaliser les spécifications de l’appareil, qui inclut désormais un écran intégré, marquant ainsi un changement notable par rapport aux plans initiaux qui penchaient plutôt vers un appareil de réalité étendue portable sans écran.

Selon un rapport du site « Mashable », citant « ETNews » et consulté par « Al Arabiya Business », les lunettes ont été conçues pour afficher des contenus visuels directement sur les verres.

Elles intégreront également des écouteurs pour les retours audio, avec pour objectif d’offrir une expérience utilisateur fluide, sans utilisation des mains, et sans dépendance aux boutons ou aux télécommandes.

Samsung avait annoncé pour la première fois le développement de lunettes intelligentes lors de l’événement Unpacked plus tôt cette année, en évoquant un produit conçu pour paraître le plus naturel et discret possible.

Il est rapporté que la société souhaite « adapter l’expérience au corps humain », bien que la signification concrète de cette affirmation reste encore floue.

Alors que des fuites précédentes suggéraient que l’appareil ne comporterait pas d’écran, ce nouveau rapport indique que Samsung aurait finalement changé d’avis.

Les lunettes devraient également intégrer certaines fonctionnalités de la plateforme d’IA Gemini de Google, ce qui pourrait faire de HAEAN un acteur clé dans la course naissante à la domination de l’intelligence artificielle dans les appareils portables.

Aucune date officielle de lancement n’a encore été fixée pour « HAEAN », mais selon un célèbre leaker sur la plateforme X (anciennement Twitter), Samsung viserait une présentation avant la fin de l’année 2025.