Samsung et Google présentent un robot intelligent qui révolutionne la vie domestique

Samsung Electronics collabore avec Google pour lancer un nouveau robot domestique appelé « Ballie », un petit robot en forme de ballon de football, doté d’intelligence artificielle avancée.



« Ballie » se distingue par sa couleur jaune vif, ses roues aérodynamiques et est équipé d’une série de capteurs et d’autres dispositifs qui en font sans aucun doute un ajout précieux pour les passionnés de technologie, selon « Interesting Engineering ».



Depuis son lancement initial en 2020, « Ballie » a été décrit comme un assistant domestique conçu pour « aider les utilisateurs à gérer leur vie de manière intelligente ». Cependant, Samsung a précisé que ce robot est un « nouveau Ballie », avec parmi les principales nouveautés, la collaboration avec Google Cloud.



Ce partenariat ajoutera la technologie d’intelligence artificielle générative de Google Cloud au robot, renforçant ainsi sa capacité de raisonnement logique avec Gemini, afin d’aider les utilisateurs à gérer leur maison, ainsi que leur santé et bien-être.



Les modèles d’intelligence artificielle de Samsung prendront en charge des tâches personnelles telles que la fourniture de mises à jour météo et l’accès aux données utilisateur. Cette intégration permettra au robot d’ajuster son comportement et ses réponses en temps réel.



Ballie peut interagir de manière naturelle et réactive avec les utilisateurs, les aidant à gérer l’environnement de leur maison, y compris le réglage de l’éclairage, l’accueil des visiteurs, la personnalisation des emplois du temps et la gestion des rappels.



Le robot fonctionne sur le système d’exploitation Tizen de Samsung, le même que celui utilisé sur de nombreux téléviseurs, ce qui lui permet d’accéder à des fournisseurs de contenu comme YouTube, Netflix et Samsung TV Plus, selon l’entreprise.



Ce dispositif marque l’entrée des deux entreprises sur le marché des robots grand public, un secteur en pleine expansion où des start-ups attirent des milliards de dollars de financement. Meta Platforms Inc. lance une nouvelle division de robots humanoïdes, et il est rapporté qu’Apple explore également ses propres initiatives dans le domaine des robots.



Ce n’est pas la première collaboration entre les géants de la technologie. L’année dernière, elles ont travaillé ensemble pour intégrer la plateforme Gemini sur Google Cloud dans la gamme de téléphones Samsung Galaxy S24, une collaboration qui a ouvert la voie à une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle dans des appareils comme Ballie.



Les deux entreprises collaborent également dans les domaines des appareils Android, des montres intelligentes et des écouteurs de réalité mixte, qui devraient être lancés plus tard cette année.



Samsung a confirmé que « Ballie » sera disponible pour les consommateurs à l’été prochain, après plusieurs années de retard.