Samsung dévoile son dernier ordinateur portable équipé de l’intelligence artificielle

Samsung a annoncé son nouveau Galaxy Tab, qui offre les meilleures spécifications et est pris en charge par des technologies d’intelligence artificielle.



Le Galaxy Tab S10 FE + arbore un design élégant avec des dimensions de (300,6 / 194,7 / 6) mm, un poids de 664 g, un cadre en aluminium et un verre résistant aux chocs et aux rayures, le tout étant étanche et résistant à la poussière selon la norme IP68.



Il est équipé d’un écran IPS LCD de 13,1 pouces, avec une résolution de (1800 / 2880) pixels, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et une densité de 259 pixels par pouce environ.



Le dispositif fonctionne sous Android 15 avec l’interface One UI 7, un processeur Exynos 1580, un GPU Xclipse 540, avec des mémoires RAM de 8 et 12 Go, ainsi que des mémoires internes de 128/256 Go, extensibles via des cartes microSDXC.



Sa caméra principale offre une résolution de 13 mégapixels et permet de filmer en 4K à 30 images par seconde, tandis que la caméra frontale dispose d’une résolution de 12 mégapixels.



L’ordinateur est doté de fonctionnalités soutenues par des technologies d’intelligence artificielle et comprend un emplacement pour cartes SIM ainsi que la technologie eSIM pour la connectivité cellulaire, des systèmes de géolocalisation par satellite, une puce NFC, un port USB Type-C 2.0, un lecteur d’empreintes digitales, des haut-parleurs haute performance AKG, et une batterie de 10090 mAh qui fonctionne avec un chargeur rapide de 45 watts.