Samsung dévoile le premier casque Android XR au MWC 2025

Samsung a présenté le premier casque Android XR lors du MWC 2025. Dans son programme révélé plus tôt, l’entreprise avait laissé entendre un certain lancement. Cependant, la réalité est bien loin des attentes, et le MWC n’est qu’un autre événement d’exposition pour le produit.

Présenté au MWC 2025, le casque XR de Samsung fonctionne sous Android XR OS. Son nom de code est Project Moohan, et il est en développement depuis le lancement du Vision Pro. L’entreprise devrait sortir ce casque XR plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Au stand Samsung du MWC, des foules se sont rassemblées pour apercevoir Project Moohan. Le premier casque XR de la marque a pris le devant de la scène aux côtés du Galaxy S25 Edge. Le produit a été développé en collaboration avec Qualcomm et Google.

Samsung a également révélé que son casque XR exploite la technologie d’IA multimodale pour permettre des interactions plus naturelles et conversationnelles. La plateforme Android XR sera intégrée avec Gemini et Galaxy AI pour offrir des expériences impressionnantes.

Le Mobile World Congress (MWC) de cette année a officiellement débuté à Barcelone. Alors que Samsung a mis en avant ses innovations en IA et enrichi ses expériences grâce à des expositions interactives, les nouvelles additions à l’écosystème Galaxy ont fait sensation.