Sainz le plus rapide lors du deuxième jour des essais à Bahreïn

L’Espagnol Carlos Sainz, qui défend les couleurs de l’équipe Williams cette saison après la fin de son aventure chez Ferrari, a été le plus rapide lors du deuxième jour des essais hivernaux préparatoires à la nouvelle saison du Championnat du Monde de Formule 1, jeudi, sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir.

Entre les sessions matinale et après-midi, Sainz a parcouru le double du nombre de tours du Grand Prix de Bahreïn, soit 57 tours, en route vers son meilleur temps de 1:29.348 minute avec des pneus « C3 », devançant son successeur chez Ferrari, le champion du monde à sept reprises, le Britannique Lewis Hamilton, et son ancien coéquipier chez « la Scuderia », Charles Leclerc de Monaco.

Le temps de Hamilton en séance matinale a suffi pour qu’il conserve la deuxième place avec un écart de 0,031 seconde sur Sainz, suivi de près par Leclerc, à seulement 0,083 seconde du temps de l’Espagnol.

Le vice-champion du monde, le Britannique Lando Norris, pilote de McLaren, qui avait été le plus rapide lors de la première journée des essais hivernaux, semblait se diriger vers la tête du classement dans les 15 dernières minutes. Cependant, il n’a pas pu capitaliser sur son excellent temps dans le secteur médian du circuit, après avoir perdu le contrôle de sa voiture au quatorzième virage et être allé droit vers les stands.

Norris semblait satisfait de la performance de sa voiture, qui « fonctionne de manière similaire à l’année dernière, ce qui constitue un bon début », ajoutant à la chaîne britannique « Sky Sports » : « Nous avons eu quelques problèmes lors de nos précédentes visites à Bahreïn, où nous n’avions pas bien commencé. Mais maintenant, les choses semblent normales et c’est un bon début. »

Cette saison, la dernière avant une réforme radicale des règlements en 2026, qui verra des changements majeurs dans les règles techniques tant pour les moteurs que pour les châssis, devrait voir la continuité de la tendance de 2024. Ce qui rend les prévisions de résultats très difficiles.

Les voitures de cette année seront une prolongation de celles de l’année dernière, même si les équipes ont travaillé d’arrache-pied pendant cette courte période avant la saison pour améliorer leur performance. L’accent sera mis sur la saison 2026, et les équipes arrêteront bientôt de développer la voiture de 2025 pour concentrer toutes leurs ressources sur la voiture de l’année prochaine.

En attendant que les choses se précisent au fur et à mesure que la saison, composée de 24 courses, progresse, avec un départ en Australie le 16 mars, les dix équipes tentent de tirer parti des trois jours d’essais à Bahreïn pour en apprendre davantage sur leurs voitures et ajuster leurs réglages en vue de la première course.

Lors du deuxième jour, les efforts du pilote Mercedes britannique George Russell lors de la première session ont suffi pour lui garantir la quatrième place, devant son nouveau coéquipier italien Andrea Kimi Antonelli, avec un écart de 0,006 seconde.

La sixième place est revenue au pilote Aston Martin canadien Lance Stroll, devant le Néo-Zélandais Liam Lawson, le nouveau venu chez Red Bull, qui a conduit seul jeudi pour l’écurie autrichienne, tandis que le champion du monde néerlandais Max Verstappen était absent et fera son retour vendredi lors du dernier jour de ces essais.