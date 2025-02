Saint-Valentin: idées de destinations romantiques à visiter ou d’excursions sauvages, pour les plus aventureux

La Saint-Valentin est l’occasion idéale pour s’évader en couple et profiter d’un séjour romantique en Europe, loin du quotidien. Pour les couples à la recherche de leur prochaine destination, Waynabox, pionnier des voyages surprises, a sélectionné trois grandes capitales européennes et trois petites villes pleines de charme, idéales pour célébrer cette fête des amoureux. Et, surprise : ni Paris ni Venise ne figurent sur cette liste !

Voici les trois capitales plébiscitées par l’équipe de Waynabox et les destinations plus confidentielles et à taille humaine pour une escapade surprise en cette période si spéciale :

Prague : La capitale tchèque est considérée comme l’une des villes les plus romantiques d’Europe. Flâner dans la vieille ville, traverser le pont Charles, faire une promenade en bateau sur la Vltava, découvrir l’île de Kampa, admirer la vue depuis la tour de Petřín ou le château de Prague… autant d’activités parfaites pour le 14 février.

Rome : Quoi de plus romantique que de parcourir en vespa la ville italienne qui a servi de décor au film Trois mètres au-dessus du ciel ? Rome regorge de ruelles chargées d’histoire et de monuments emblématiques : le Colisée, le Vatican, le Forum romain, Vittorio Emanuele II, la fontaine de Trevi… La ville aux sept collines offre également de nombreux points de vue parfaits pour admirer des couchers de soleil inoubliables. D’ailleurs, l’anagramme de « Roma » n’est autre que « Amor » !

Vienne : La ville de Sissi l’Impératrice est réputée pour ses larges avenues et son architecture majestueuse. Waynabox recommande la visite de ses grands palais – Hofburg, Belvédère et Schönbrunn –, une promenade romantique dans son centre historique et une pause gourmande avec une part de Sachertorte dans son café d’origine.

Bruges : Le charme de Bruges réside dans ses canaux, qui lui valent le surnom de « Venise du Nord ». Cette ville belge, avec ses ruelles pavées bordées de maisons gothiques, son Grote Markt (Grand-Place) et son atmosphère médiévale, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un incontournable !

Carcassonne : Pour une escapade plus proche, Waynabox met en avant un joyau médiéval situé à moins de deux heures de la frontière espagnole : la cité de Carcassonne. Un paradis pour les amoureux d’histoire, de châteaux et du Moyen Âge.

Oia (Santorin) : Dernière sur la liste, mais non des moindres, Oia est la plus petite des destinations recommandées, avec un peu plus de 500 habitants. Située sur l’île grecque de Santorin, elle est célèbre pour ses couchers de soleil, ses maisons blanchies à la chaux et ses ruelles pavées. Visiter Oia pour la Saint-Valentin offre un avantage non négligeable : bien moins de touristes qu’en été, garantissant ainsi une atmosphère plus intime et paisible.

De son côté, Civitatis propose des activités romantiques à travers le globe. Des dunes du désert marocain aux paysages enneigés de Laponie, en passant par les plages exotiques de Bali, laissez-vous inspirer !

Dormir dans le désert de Merzouga ou d’Agafay (Maroc)

Imaginez un ciel étoilé au cœur du désert marocain, dans un campement de luxe. Optez pour une nuit dans le désert d’Agafay (79 €) ou une excursion de trois jours dans le désert de Merzouga (à partir de 128 €) pour une immersion totale entre dunes dorées et traditions berbères.

Faire un pique-nique suspendu à Praia Grande (Brésil)

Pour une expérience vertigineuse, tentez un pique-nique en hauteur sur la Skytable de Praia Grande(81 €). À 60 mètres du sol, un dîner romantique vous attend, avec vue imprenable sur la jungle brésilienne.

Observer les étoiles dans le désert d’Atacama (Chili)

Il n’y a rien de plus romantique qu’une nuit sous les étoiles. Le désert d’Atacama, l’un des meilleurs endroits au monde pour l’astronomie, offre une expérience magique sous un ciel limpide.

Se marier selon un ancien rite inca à Cusco (Pérou)

Envie d’une cérémonie hors du commun pour sceller votre amour ? À Cusco, un chaman vous unira selon un rituel inca traditionnel, une expérience empreinte de spiritualité et de symboles andins.

Dîner à bord d’un galion vénitien (Italie)

Laissez-vous envoûter par le charme de Venise lors d’un dîner-croisière sur un galion vénitien. Lumières tamisées, spécialités italiennes et lagune romantique : une soirée parfaite pour la Saint-Valentin.

Traverser la Laponie en motoneige sous les aurores boréales (Finlande)

À Rovaniemi, offrez-vous une dose d’adrénaline avec une balade en motoneige sous les aurores boréales et vivez un moment féerique au cœur des paysages enneigés.

Visiter un sanctuaire d’éléphants à Chiang Mai (Thaïlande)

Pour un voyage engagé et émouvant, rendez-vous en Thaïlande pour visiter un sanctuaire d’éléphants à Chiang Mai. Une expérience inoubliable en harmonie avec la nature.

Se marier selon la tradition balinaise (Indonésie)

À Bali, célébrez votre amour avec un mariage traditionnel balinais, entre rituels ancestraux, tenues colorées et bénédictions spirituelles.

Survoler la savane du Masai Mara en montgolfière (Kenya)

Un lever de soleil sur les plaines du Masai Mara, une vue panoramique sur la faune africaine et une coupe de champagne… Laissez-vous tenter par un vol en montgolfière au-dessus du Masai Mara, un moment suspendu dans le temps.

Prendre de la hauteur à New York depuis le Summit One Vanderbilt (États-Unis)

New York est l’une des villes les plus romantiques du monde. Offrez-vous une vue imprenable sur Manhattan avec des billets pour le Summit One Vanderbilt et embrassez votre moitié à 305 mètres d’altitude.