Saint-Brieuc : un garçon de 5 ans en réanimation après avoir ingéré de la cocaïne

À Saint-Brieuc, un enfant de 5 ans a été placé en réanimation pédiatrique à l’hôpital Sud de Rennes après avoir ingéré de la cocaïne dans le logement familial. Le drame s’est produit le 20 mars, lorsqu’un malaise brutal du garçon a conduit sa mère et son compagnon à appeler les secours. L’analyse urinaire a révélé la présence de drogue dans l’organisme de l’enfant. L’homme, déjà connu pour usage de stupéfiants, a déclaré avoir trouvé un sachet de poudre blanche au pied de l’immeuble, la veille, et l’avoir dissimulé dans le placard de la salle de bains. Mais lors de la perquisition, les enquêteurs n’ont retrouvé aucune trace du sachet. Une enquête a été confiée au commissariat de Saint-Brieuc.

Un drame loin d’être un cas isolé

Les cas d’intoxication de jeunes enfants à la cocaïne explosent en France. Selon une récente étude, les hospitalisations pédiatriques pour ce motif ont été multipliées par huit en onze ans. Plus de la moitié des cas sont survenus ces deux dernières années, avec des symptômes graves comme des convulsions ou des troubles cardiovasculaires. Et dans deux tiers des cas, les enfants étaient aussi positifs à d’autres drogues. Isabelle Claudet, pédiatre et co-autrice de l’étude, tire la sonnette d’alarme : « Il s’agit d’un véritable problème de santé publique. » En cause, selon elle, la pureté accrue de la cocaïne, son prix en baisse, et une distribution plus fluide, notamment via les réseaux sociaux et les services de livraison. Un cocktail toxique… même pour les plus petits.