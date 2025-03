Russie : Une nouvelle innovation pour stimuler la production de pétrole lourd à haute viscosité

Des chercheurs de l’Université Fédérale de Kazan, en collaboration avec les entreprises RITEK-Samara-Nafta et Lukoil-Engineering, ont mis au point de nouveaux catalyseurs à base de fer, nickel, cobalt, chrome et cuivre, capables d’augmenter la production de pétrole lourd à haute viscosité.

Les scientifiques ont sélectionné la composition la plus appropriée du catalyseur : un mélange de fer et de nickel dans un rapport de 85:15. Ce mélange a été testé sur le terrain dans un puits du champ pétrolier d’Aksinovskoïe, dans la région de Samara, pendant quatre mois de production. Résultat : la teneur en eau du pétrole extrait a chuté de 99 % à 30 %. Selon les chercheurs, une teneur élevée en eau représente un problème majeur, car elle complique le traitement du pétrole brut et accélère la corrosion des équipements.

Erik Moukhametdinov, chef de projet et chercheur principal au laboratoire de recherche sur les méthodes d’amélioration de la récupération du pétrole à l’Université Fédérale de Kazan, déclare :

« Nous prévoyons de poursuivre nos recherches afin d’optimiser la composition du catalyseur et d’élargir son champ d’application. Cette méthode pourrait tout à fait être utilisée dans d’autres champs pétroliers à haute viscosité, ce qui en augmenterait considérablement la rentabilité. »

Selon les inventeurs, l’utilisation de ce nouveau catalyseur a entraîné une augmentation de la production, preuve de son efficacité. De plus, le recours à l’analyse hydrothermique catalytique permet de réduire les coûts énergétiques. Ainsi, cette innovation en matière de catalyseurs métalliques ouvre de nouvelles perspectives pour l’extraction du pétrole brut à haute viscosité.