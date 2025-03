Russie : L’appel à une trêve en ukraine est une tentative de lui donner l’opportunité de réorganiser ses forces

La présidence russe a déclaré aujourd’hui (dimanche) que la Russie considère les appels à une trêve en Ukraine comme une tentative de donner aux forces ukrainiennes une période et un temps pour se réarmer.



L’agence de presse « Sputnik » a rapporté, dans un communiqué du Kremlin, que la partie russe avait informé les représentants des États-Unis de ces préoccupations. Elle a ajouté que les forces ukrainiennes traversent des moments difficiles et que l’armée russe attaque sur tous les fronts.



D’autre part, la présidence russe a indiqué qu’une rencontre ou un appel téléphonique entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump pourrait être organisé, précisant que cette rencontre se tiendrait « dès que nécessaire ».



Les ministres des Affaires étrangères américain et russe ont discuté des « prochaines étapes » pour parvenir à une résolution de la guerre en Ukraine, lors d’un appel téléphonique samedi, quelques heures après que les alliés de Kiev ont convenu de la nécessité de maintenir la pression sur Moscou.



L’Ukraine a accepté cette semaine une proposition américaine pour une trêve de 30 jours dans la guerre, à condition que la Russie y adhère. En revanche, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son soutien au principe d’un cessez-le-feu, mais a souligné qu’il existait des questions en suspens concernant la proposition qui nécessitent des consultations avec les Américains.



Le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a indiqué que le ministre Marco Rubio avait discuté avec son homologue russe Sergueï Lavrov des « prochaines étapes » dans les négociations. La porte-parole du département d’État, Tami Bruce, a déclaré que les deux ministres « étaient d’accord pour continuer à travailler en vue de rétablir les communications entre les États-Unis et la Russie ».