Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a annoncé que les États-Unis ont franchi aujourd’hui, mardi, un jalon crucial vers l’instauration d’une paix durable entre la Russie et l’Ukraine.



Il a précisé sur X, après les discussions entre les États-Unis et la Russie à Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite : « Nous utilisons notre influence mondiale pour rassembler les nations. Les États-Unis souhaitent la paix. Nous voulons mettre fin aux meurtres. » Il a exprimé sa gratitude envers l’Arabie Saoudite et le prince héritier Mohammed ben Salmane pour avoir facilité ces négociations.



Des hauts responsables américains et russes se sont rencontrés en Arabie Saoudite pour explorer une voie visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, sans la participation de Kiev ni de l’Union européenne.



Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié les négociations de Riyad avec la délégation américaine de « productives », en soulignant qu’un accord total avec les États-Unis était « impossible, mais que le dialogue reste essentiel ». Il a ajouté : « Nous créerons les conditions propices au retour de la coopération russo-américaine… et établirons une voie particulière avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. »