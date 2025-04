Romulus, Remus et Khaleesi : ils ont resuscité les « loups géants », vieux de plus de 10 000 ans

Une première qui fait rêver les fans de la série Games Of Thrones. Et bien d’autres. L’information fait la Une du Time. Trois jolies bêtes au pelage blanc très fourni… À croquer. Plus de 10 000 ans ans après leur extinction, les « loups géants » ou « loups terribles » sont de retour sur Terre.

Il s’appellent Romulus, Remus et Khaleesi. Ils sont l’oeuvre de plusieurs années de recherches de l’entreprise américaine Colossal Biosciences. Elle avait déjà ressuscité le mammouth laineux, le dodo et le tigre de Tasmanie. Nouvelle prouesse avec l’annonce lundi de la naissance de trois loups gris au matériel génétique modifié à partir d’ADN ancien « loups géants » ou « loups terribles », en français.

Des animaux disparus de la surface de la planète il y a plus de 10 000 ans. La série TV Games Of Thrones leur avait déjà « redonné vie », le jeu vidéo World of Warcraft aussi, tout comme Donjons & Dragons ou encore les cartes Magic.

Super-prédateurs

Ces « Canus dirus« sont nés en laboratoire à partir d’ADN fossile. Ils étaient de redoutables prédateurs, connus sur le continent américain pendant près de 2M d’années. Eteints à la fin de la dernière ère glaciaire, ces carnivores aux machoires robustes étaient bien plus féroces que les loups modernes.

Ces loups-là chassaient de gros gibiers, des élans, des bisons, voire des mammouths. Agile et rapide, il faisait partie des super-prédateurs de son époque. Cousins éloignés du loup, Romulus, Remus et Khaleesi ont pu naître grâce à deux fossiles de loups terribles. Une dent de 13 000 ans et un crâne veux de 72 000 ans. Tous deux découverts dans des sols gelés.

Dire Wolf siblings, Romulus and Remus, howling. The first time for the species in over 10,000 years 🐺 pic.twitter.com/ilV9nNO0Qj — westerosies (@westerosies) April 7, 2025

Les chercheurs ont utilisé des ovules génétiquement modifiés puis les ont été fécondés en laboratoire. Sur 45 embryons obtenus, 3 ont été implantés dans des chiennes porteuses. Après 65 jours de gestation, les trois louveteaux ont vu le jour. Les deux premiers sont nés par césarienne le 1er octobre 2024. La troisième est arrivée trois mois plus tard. Romulus, Remus et Khaleesi sont en parfaite santé.

Jusqu’où iront ces tentatives de résurrection d’espèces disparues ? L’effet Jurassic Park est dans toutes les têtes. Le projet actuel de Colossal Biosciences est d’abord de sauver les espèces menacées.