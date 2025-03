Robert Pattinson s’impatiente face au retard de “The Batman 2”

L’attente s’allonge pour Robert Pattinson et les fans du Chevalier noir. Initialement prévu en 2025, puis décalé à 2026, The Batman 2 ne sortira finalement pas avant le 1er octobre 2027. Une frustration pour l’acteur, qui a exprimé son impatience lors d’un entretien pour Hero Magazine, confiant avec humour : « J’ai commencé en tant que jeune Batman, et je vais être un putain de vieux Batman dans la suite. J’ai 38 ans, je suis vieux. » Il espère néanmoins que le tournage pourra débuter avant la fin de l’année 2025.

Le report du film s’explique par un scénario encore en cours d’écriture. James Gunn, co-directeur de DC Studios, a expliqué en décembre dernier que Matt Reeves, réalisateur du premier opus, souhaitait peaufiner l’histoire sans précipitation : « Personne ne peut deviner exactement combien de temps prend l’écriture d’un scénario. Une fois terminé, il faut environ deux ans pour la préproduction, le tournage et la postproduction. » Warner Bros. a donc préféré privilégier un autre projet, un film d’Alejandro G. Iñárritu avec Tom Cruise, à la place de The Batman 2 en 2026.

En attendant de renfiler son costume, Robert Pattinson se concentre sur Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho, sorti en salles le 5 mars. Il y incarne un homme envoyé coloniser une planète glacée, dont les souvenirs sont réimplantés à chaque nouvelle mort. Un rôle qui pourrait bien occuper l’acteur avant qu’il ne retrouve Gotham… s’il ne vieillit pas trop d’ici là.