Robert Downey Jr., Stewart et McKellen parmi les grands retours dans la saga « Avengers »

Les studios Marvel ont annoncé mercredi les noms des acteurs qui participeront au prochain volet de la saga The Avengers, six ans après Avengers: Endgame, qui reste l’un des plus gros succès au box-office de l’histoire du cinéma.

Dans ce nouveau film intitulé Avengers: Doomsday, prévu pour mai 2026, le retour inattendu des acteurs Patrick Stewart et Ian McKellen dans les rôles du professeur Xavier et de Magneto, deux personnages emblématiques de la saga X-Men, a été particulièrement remarqué.

Ce retour a surpris de nombreux fans, d’autant que ces personnages avaient été soit tués dans les précédents films, soit interprétés par d’autres acteurs dans l’univers cinématographique Marvel, propriété de Disney.

Marvel a également confirmé le retour d’acteurs très appréciés du public, tels que Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, le dieu du tonnerre, Tom Hiddleston dans le rôle de son rival Loki, et Paul Rudd dans celui d’Ant-Man.

La bande-annonce a également confirmé l’apparition de Robert Downey Jr. à l’écran.

Cependant, comme annoncé l’été dernier, au lieu de reprendre son rôle emblématique d’Iron Man – mort dans Avengers: Endgame en 2019 –, il incarnera cette fois Doctor Doom, un super-vilain masqué, scientifique de génie rongé par la mégalomanie.

Les films de super-héros produits par Marvel restent parmi les plus rentables de l’histoire d’Hollywood, avec des recettes cumulées dépassant les 30 milliards de dollars au box-office mondial.