Revers pour Donald Trump : la candidate démocrate remporte l’élection à la Cour suprême du Wisconsin

La juge Susan Crawford, soutenue par le Parti démocrate, a été élue mardi à la Cour suprême du Wisconsin, infligeant un revers à l’ancien président Donald Trump et à son allié Elon Musk, qui s’étaient fortement investis dans cette campagne électorale, selon les médias américains.

Cette élection représentait un premier test électoral pour le président républicain et le milliardaire. Bien que locale, elle a pris une dimension nationale après que Musk, l’homme le plus riche du monde, a versé des millions de dollars en faveur du juge Brad Schimel, dans le but de renforcer la majorité conservatrice au sein de la plus haute juridiction de l’État.