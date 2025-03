Reprise des dépenses des consommateurs américains en février

Les dépenses des consommateurs américains ont rebondi en février, probablement en raison de la hausse des prix, ce qui pourrait accentuer les inquiétudes concernant une période de croissance lente et d’inflation élevée dans l’économie américaine, dans un contexte de tensions commerciales croissantes.

Le Bureau d’analyse économique du département du Commerce a annoncé vendredi que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique, ont augmenté de 0,4 % en février, après une baisse révisée de 0,3 % en janvier. Les économistes s’attendaient à une hausse de 0,5 %, après une baisse de 0,2 % le mois précédent, selon Reuters.

Depuis son entrée en fonction en janvier, le président Donald Trump a annoncé une série de mesures tarifaires, notamment une taxe de 25 % sur les voitures et camions légers importés, qui entrera en vigueur la semaine prochaine. Les économistes estiment que l’ampleur et la mise en œuvre de ces tarifs ont nui à la croissance économique, entraînant une forte détérioration de la confiance des entreprises et des consommateurs et augmentant les risques de récession. Les partenaires commerciaux des États-Unis devraient réagir en imposant leurs propres droits de douane, ce qui pourrait creuser davantage le déficit commercial, alors que les entreprises se précipitent pour sécuriser leurs importations.

Face à la hausse des prix attendue, les consommateurs ont intensifié leurs dépenses en décembre, mais le ralentissement des achats anticipés, combiné à des conditions météorologiques extrêmes comme des tempêtes de neige, a freiné la consommation en début d’année.

Avant la publication de ces données, les prévisions de croissance du PIB pour le premier trimestre tablaient sur un rythme annuel de 1 %, avec une augmentation des risques de contraction. L’économie américaine avait progressé de 2,4 % au troisième trimestre (octobre-décembre).

Trump, qui considère les tarifs douaniers comme un moyen d’augmenter les recettes pour compenser les réductions d’impôts et renforcer l’industrie américaine, prévoit d’annoncer une nouvelle vague de mesures tarifaires réciproques la semaine prochaine. Toutefois, les économistes préviennent que ces droits de douane pourraient alimenter l’inflation à court terme.

Concernant l’inflation, les anticipations des consommateurs ont fortement augmenté. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu la semaine dernière que l’inflation avait commencé à s’accélérer, en partie en raison des tarifs douaniers, ajoutant qu’il pourrait y avoir un retard dans les progrès attendus cette année.

En février, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3 %, après une hausse similaire en janvier. Sur douze mois, les prix ont progressé de 2,5 %, un niveau stable par rapport à janvier.

En excluant les composantes volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’indice PCE de base a augmenté de 0,4 % en février, après une hausse de 0,3 % en janvier. Sur douze mois, l’inflation sous-jacente a progressé de 2,8 %, contre 2,7 % en janvier. La Réserve fédérale suit ces indicateurs de près pour atteindre son objectif d’une inflation à 2 %.

La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux directeur inchangé, dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %. Les marchés financiers anticipent une reprise de l’assouplissement monétaire en juin.