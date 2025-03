REPORTAGE EXCLUSIF – À la découverte d’Oman, la perle de l’Arabie

Reportage exclusif de notre envoyée spéciale à Oman Jessica Pierné

Jessica Pierné à Oman, au bord de l’eau émeraude

Entre mer, déserts, fjords et montagnes, le sultanat d’Oman promet le dépaysement total ! C’est ce qu’e nous sommes allés vérifier. Des routes de l’encens à celles de l’or noir, le Sultanat d’Oman est la destination la plus traditionnelle du Golfe. Selon la légende, le marin Sinbad aurait vécu dans le nord du pays vers le Xème siècle. Ce territoire légendaire des Mille et Une Nuits nous fait voyager dans le désert rouge, les villages perchés et les palmeraies pour goûter à la beauté des grands espaces le temps d’un séjour au doux parfum d’Orient.

Oman et ses célèbres palmeraies

Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman

Situé entre mer et montagne, la capitale omanaise est sans doute la plus belle ville du Golfe Persique. Dans le vieux Mascate, ou au port de Muttrah, l’architecture des maisons en bois aux portes et balcons ouvragés témoigne encore du riche passé maritime du sultanat et des échanges avec la Perse, l’Inde ou Zanzibar. En arrivant, j’ai aimé me perdre dans le souk, et marcher sur la corniche pour admirer les dowhs, bateaux traditionnels en bois ancrés sur la baie.

Les corniches de Muttrah

Une faune préservée

Pas la peine d’être plongeur aguerri pour observer les tortues de près. La plage de Ras Al Jinz, située à trois heures de route au sud de Mascate est classée réserve naturelle. Elle accueille chaque année la ponte de 30 000 tortues au pied des roches. A la nuit tombée, je suis partie à leur recherche avec un biologiste marin, sans lumière pour ne pas les effrayer. J’ai pu voir trois tortues en une heure.

Une Tortue de mer au bord de l’océan Indien

La beauté de Salalah

Situé à l’extrême sud du Sultanat, à 1000 kilomètres de la capitale omanaise, Salalah est une superbe station balnéaire. On vient pour séjourner dans les hôtels qui bordent l’océan Indien et découvrir la ville qui abrite une cocoteraie swahilie, inscrite au patrimoine de l’Unesco. Un lieu magique qui invite à la contemplation.

Une plage de la région Dhofar

Tester lexpérience du Dune Bashing

Le Dune Bashing, qui signifie ‘franchissement de dunes », est un sport national à Oman. Pour rejoindre les dunes de sable où vivent les bédouins, nous partons de Mascate pour trois heures de route. Ici, le désert représente 80% du Sultanat. Une fois sur place, on prend de l’élan avec un gros 4X4. Arrivé pour au sommet, on descend la pente en zigzaguant. Un bonheur pour les voyageurs en quête de sensations fortes !

Notre reporter jessica Pierné sur le point de tester le Dune Bashing, sport national à oman

le dune bashing, dans Le désert rouge de Wahiba

Se ressourcer au cœur des montagnes

Dans le piémont ouest du Hajar, se trouvent des piscines naturelles d’un vert intense où il est possible de se baigner. Là encore, un 4X4 est indispensable pour traverser ce paysage montagneux spectaculaire. La nuit, on peut observer les étoiles loin de toute pollution lumineuse et passé quelques heures apaisantes dans le silence absolu.

Vue plongeante sur l’oued Wadi Bahni

L’Opéra royal de Mascate

Cet opéra est le seul au monde à posséder un orgue, de facture allemande fabriqué par Philipp Klais. Le Sultan Qabous Ben Saïd (décédé en 2020) était un grand amateur de musique classique et avait ordonné sa construction en 2007. A l’intérieur, le décor est digne des « Mille et Une Nuits » avec du cristal Swarovski encagé dans de grandes lanternes en cuivre de Turquie, du marbre blanc et du bois exotique de Birmanie. Mais le plus impressionnant est sans aucun doute l’acoustique exceptionnelle. La salle de 550 places est consacrée à des spectacles familiaux, des concerts de chambre, aux musiques du monde.

L’Opéra royal de Mascate



jessica pierné avec Rania Khodr, la créatrice de l’office du tourisme d’Oman en France

La parfumerie Amouage, une réputation mondiale

Amouage est une parfumerie de luxe fondée en 1983 à Mascate. Son parfum se reconnaît entre mille et c’est aussi l’un des plus cher du monde. Porté par Carla Bruni, ce doux parfum infusé au bois de santal dévoile des notes envoûtantes.

le parfum amouage

Les femmes omanaises

Le Sultanat d’Oman est considéré comme l’un des pays les plus sûrs au monde. Ici, les femmes omanaises travaillent et se sentent en sécurité de jour comme de nuit. J’ai rencontré ces deux femmes (une mère et sa fille) sur la plage de Mascate. L’occasion d’échanger sur l’identité, les valeurs et le mode de vie des habitants de ce pays à la croisée des routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe.

Rencontre avec deux femmes omanaises

CARNET DE ROUTE :

Y ALLER :

Avec la compagnie Oman Air, vols (Paris/Mascate), A/R à partir de 500 euros https://www.omanair.com/fr_fr

OÙ LOGER :

Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa, Muscat https://www.shangri-la.com