Repetto ouvre son “Café Rose” pour la Fashion Week et la Journée des Droits des Femmes

À l’occasion de la Fashion Week de Paris et de la Journée internationale des droits des femmes, la maison Repetto inaugure un café éphémère en plein cœur du Marais. Le samedi 8 mars 2025, de 11h à 18h, les amateurs de mode, de danse et de raffinement pourront profiter gratuitement d’un matcha, latte ou chocolat chaud dans un décor aussi élégant qu’immersif. Une initiative pensée comme une pause poétique et engagée, célébrant le mouvement, l’expression et l’audace féminine.

Installé au 51 rue des Francs-Bourgeois, le Café Rose rend hommage à Rose Repetto, fondatrice visionnaire de la marque et figure pionnière de l’entrepreneuriat féminin dans les années 1940. Ce pop-up s’inscrit dans la tradition de la maison, célèbre pour son univers onirique, où la mode et la danse ne font qu’un. Dans un stand délicatement scénographié, le rose – couleur emblématique des premiers chaussons de danse Repetto – enveloppe les visiteurs d’une ambiance à la fois douce et inspirante.

En parallèle des défilés de la Fashion Week, cette initiative propose un moment suspendu, une bulle de sérénité entre les événements effervescents de la capitale. Avec ce café éphémère, Repetto souligne son attachement à la liberté de mouvement et à l’audace créative. Une invitation à célébrer la beauté sous toutes ses formes, à travers un geste aussi simple qu’une boisson chaude offerte. Un rendez-vous à ne pas manquer pour une parenthèse enchantée au cœur de Paris.