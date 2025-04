Renvoi d’une commandante de base américaine au Groenland après ses critiques publiques des déclarations de Vance

L’armée américaine a annoncé le renvoi de la colonelle Susanna Myers de son poste de commandante de la base spatiale « Pituffik » au Groenland, invoquant une perte de confiance dans sa capacité à diriger, à la suite de commentaires considérés comme critiques à l’égard du vice-président américain J.D. Vance, selon la BBC.

Cette décision intervient après que des médias ont rapporté que Myers avait envoyé un courriel à l’équipe de la base pour exprimer son désaccord avec les récentes déclarations de Vance, qui avait critiqué le rôle du Danemark au Groenland lors d’une visite officielle. Elle y écrivait notamment : « Les propos du vice-président ne reflètent pas la position de notre base militaire ».

Le Pentagone a confirmé l’authenticité de ce message publié par la plateforme « Military », soulignant que « tout comportement sapant la chaîne de commandement ou l’agenda du président Donald Trump ne saurait être toléré ».

Dans une note interne datée du 31 mars, Myers déclarait : « Je ne prétends pas maîtriser les politiques actuelles, mais je sais que les inquiétudes soulevées par le vice-président Vance ne représentent pas notre point de vue à Pituffik ».

D’après le communiqué des forces spatiales, le colonel Shawn Lee a été nommé pour succéder à Myers. Il a été rappelé à cette occasion l’importance pour les officiers militaires de respecter une stricte neutralité politique, notamment lorsqu’ils occupent des postes de commandement.

Lors de sa visite, Vance avait affirmé que le Danemark ne faisait pas assez pour soutenir la population groenlandaise ni pour contribuer aux dépenses de sécurité dans la région. Il a également relancé la proposition de Donald Trump concernant une éventuelle acquisition du Groenland par les États-Unis, une idée fermement rejetée par les autorités danoises et groenlandaises.

La base de Pituffik est l’un des sites stratégiques majeurs des États-Unis, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Le Groenland occupe une position cruciale dans le système de défense américain en raison de sa situation géographique sur les trajectoires potentielles des missiles intercontinentaux.

À ce sujet, l’expert stratégique Mark Jacobsen, de l’École royale de défense du Danemark, a déclaré à la BBC : « Si la Russie décidait de lancer des missiles nucléaires vers les États-Unis, le chemin le plus court passerait par l’Arctique et le Groenland. » C’est pourquoi la base de Pituffik est un élément central du bouclier antimissile américain. »

Bien que le Groenland soit rattaché au Danemark depuis plus de trois siècles, les aspirations indépendantistes y gagnent du terrain. Selon les sondages, une majorité de la population souhaite l’indépendance, sans pour autant manifester un désir d’adhésion aux États-Unis.

Depuis 2009, le Groenland dispose du droit légal d’organiser un référendum sur l’indépendance, et les pressions de certains partis politiques pour avancer vers l’autodétermination se font de plus en plus fortes.