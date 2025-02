Remise de quatre corps d’otages israéliens par le Hamas ce jeudi

Le Hamas doit remettre ce jeudi 20 février les corps de quatre otages israéliens à Israël, dans le cadre de la trêve signée mi-janvier entre les deux parties. Parmi eux figurent Shiri Bibas (34 ans) et ses deux enfants, Ariel (4 ans) et Kfir (9 mois), ainsi qu’Oded Lifshitz (84 ans), ancien journaliste et militant pour la paix. Ce sera la première restitution de dépouilles depuis l’attaque du 7 octobre 2023.

Les corps seront remis au Comité International de la Croix-Rouge, puis transférés vers Israël où une cérémonie militaire sera organisée en présence du rabbin de l’armée. Ils seront ensuite acheminés vers l’institut médico-légal d’Abou Kabir à Tel Aviv pour identification. Les familles des victimes ne seront informées officiellement qu’une fois cette étape terminée.

Benjamin Netanyahu a déclaré que ce jeudi serait « un jour de deuil » pour Israël. Cette restitution intervient après plusieurs semaines de négociations et sous une forte pression internationale. Le Forum des familles d’otages, qui représente les proches des captifs, a réaffirmé la nécessité d’un accord pour la libération de ceux encore en vie.

Par ailleurs, six otages vivants devraient être libérés samedi 22 février, selon les autorités israéliennes. Cependant, le sort d’autres captifs reste incertain, notamment celui de Ohad Yahalomi, un otage franco-israélien que le Hamas a déclaré mort en janvier 2024, une information qui n’a jamais été confirmée par Israël.

Alors que la trêve se poursuit, les discussions se tournent désormais vers une deuxième phase de libérations et un possible cessez-le-feu prolongé. Israël continue d’exiger la libération des derniers otages encore retenus, tandis que le Hamas réclame des concessions sur le plan humanitaire et politique.