Red Bull change ses plans en Formule 1

Le pilote japonais Yuki Tsunoda a officiellement rejoint Red Bull, participant au Championnat du monde de Formule 1, pour être le coéquipier du champion du monde néerlandais Max Verstappen, remplaçant le Néo-Zélandais Liam Lawson. Ce changement prendra effet à partir du Grand Prix du Japon, comme annoncé par l’équipe autrichienne jeudi.

Christian Horner, le directeur britannique de Red Bull, a déclaré : « Il était difficile de voir Liam lutter avec la RB21 lors des deux premières courses, et en conséquence, nous avons pris la décision collective de procéder à l’échange tôt. » Il a ajouté : « Nous avons abordé la saison 2025 avec deux objectifs : conserver le Championnat du Monde des Pilotes et récupérer le titre du Championnat du Monde des Constructeurs, et cela est une décision purement sportive. »

Tsunoda, âgé de 24 ans, a été promu de RB, l’équipe junior de Red Bull, pour remplacer Lawson à partir de son Grand Prix national prévu le 6 avril, le Néo-Zélandais retournant chez RB. Lawson, âgé de 23 ans, qui avait été choisi cet hiver par RB pour remplacer le Mexicain Sergio Perez chez Red Bull, a connu un début difficile en cette nouvelle saison.

Il n’a pas franchi la première session de qualification lors des trois séances de qualification qui ont eu lieu jusqu’à présent et n’a pas marqué de points lors des Grands Prix d’Australie et de Chine. Pendant ce temps, son coéquipier Verstappen est en deuxième position avec 36 points, à seulement 8 points du leader, le pilote Mercedes britannique Lando Norris.

Contrairement à Lawson, Tsunoda a réussi à obtenir des résultats acceptables, terminant le Grand Prix d’Australie sur le circuit d’Albert Park à Melbourne à la 12e place, et voyant le drapeau à damier au Grand Prix de Chine sur le circuit de Shanghai à la 16e place en raison de la stratégie incorrecte de son équipe avec deux arrêts aux stands.

Tsunoda a débuté sa carrière en Formule 1 avec AlphaTauri en 2021 et est devenu le premier pilote japonais à se tenir sur la grille de départ depuis Kamui Kobayashi en 2014.

Horner n’a pas exprimé suffisamment de confiance en Lawson après le Grand Prix de Chine dimanche dernier, déclarant : « Je pense que Liam a eu deux courses difficiles et un week-end difficile ici. Nous allons évaluer la situation attentivement. »

Il a ajouté, semblant plus optimiste lorsqu’on lui a demandé à propos de Tsunoda : « Yuki est un pilote expérimenté qui réalise actuellement une excellente performance. »

Dans l’annonce officielle du retour de Lawson dans l’équipe junior, Horner a déclaré : « Nous avons un devoir de protection pour prendre soin et développer Liam, et nous estimons ensemble qu’après ce début difficile, il est logique d’agir rapidement afin que Liam puisse acquérir de l’expérience tout en poursuivant sa carrière en Formule 1 avec Racing Bulls dans un environnement et une équipe qu’il connaît bien. »