Recettes efficaces pour utiliser le vinaigre de cidre dans la perte de poids

Le vinaigre de cidre est connu pour aider à perdre du poids, mais certaines méthodes d’utilisation le rendent encore plus efficace pour brûler les graisses accumulées dans le corps, selon le site Times of India. Découvrons ensemble les meilleures recettes de vinaigre de cidre pour l’amincissement :

Boire de l’eau tiède avec du vinaigre de cidre

Consommer un verre d’eau tiède mélangé à deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre à jeun contribue à la perte de poids en :

Stimulant le métabolisme.

Augmentant le taux de combustion des graisses.

Ralentissant la digestion, ce qui procure une sensation de satiété et de plénitude.

Maintenant, une bonne hydratation du corps.

Augmentant le niveau d’énergie tout au long de la journée.

Grâce à sa teneur élevée en acide acétique, le vinaigre de cidre aide à brûler les graisses corporelles. Il est recommandé d’attendre entre 20 et 30 minutes après avoir bu cette boisson avant de prendre le petit-déjeuner. En y ajoutant une cuillère à café de miel, sa valeur nutritionnelle augmente et son goût s’améliore.

Ajouter du vinaigre de cidre à la soupe

Il est conseillé d’incorporer du vinaigre de cidre à votre soupe préférée au déjeuner. Ses acides facilitent la digestion et favorisent le transit intestinal, réduisant ainsi l’apport calorique lors des repas.

Assaisonner la salade avec du vinaigre de cidre

Si vous souhaitez améliorer le goût de votre salade sans ajouter de calories, mélangez deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec deux cuillères à soupe d’huile d’olive, une cuillère à café de moutarde, un peu de sel et du poivre noir. Cette vinaigrette aide à réguler la glycémie et procure une sensation de satiété prolongée.

Boire du thé avec du vinaigre de cidre

Pour bénéficier des effets du vinaigre de cidre sur la perte de poids, ajoutez-en deux cuillères à soupe à une tisane comme le gingembre ou la camomille. Ce mélange possède des propriétés anti-inflammatoires, stimule le métabolisme et améliore la digestion.

Eau infusée au concombre, menthe et vinaigre de cidre

Pour rester hydraté, se revitaliser et éliminer les toxines, buvez de l’eau infusée au concombre, à la menthe et au vinaigre de cidre. Cette boisson aide également à réduire l’appétit et à stimuler le métabolisme.