Ray Kurzweil prédit l’immortalité humaine d’ici 2030

Et si la mort devenait un simple problème technique à résoudre ? C’est la vision futuriste de Ray Kurzweil, ingénieur chez Google et futurologue reconnu. Après avoir anticipé l’essor d’Internet et l’avènement des smartphones, (iphones) il affirme aujourd’hui que l’immortalité sera accessible d’ici cinq ans grâce aux progrès fulgurants de l’intelligence artificielle et des biotechnologies.

Si ces idées peuvent sembler futuristes, elles s’appuient sur des tendances scientifiques réelles. Des entreprises comme Neuralink (fondée par Elon Musk) travaillent déjà sur des interfaces cerveau-machine. De leur côté, des chercheurs en biotechnologie explorent les moyens de ralentir, voire d’inverser, le vieillissement.

Cette perspective fascine, mais elle soulève aussi des questions majeures. Une humanité sans mortalité naturelle pourrait entraîner une surpopulation incontrôlable, creuser les inégalités entre riches et pauvres et redéfinir complètement nos sociétés.

Visionnaire ou utopiste ? Ray Kurzweil continue de diviser.