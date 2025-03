Rat dans la soupe, insectes dans l’assiette : une chaîne Sukiya ferme ses 2 000 restaurants

Coup dur pour Sukiya, l’une des principales chaînes japonaises de fast-food spécialisée dans les bols de bœuf. L’entreprise a annoncé ce samedi 29 mars la fermeture temporaire de ses quelque 2 000 établissements à travers le pays, à la suite d’une série d’incidents choquants liés à l’hygiène alimentaire. Il y a deux mois déjà, la découverte d’un rat mort dans une soupe miso avait créé un scandale, poussant les autorités sanitaires à s’intéresser de près aux pratiques du géant nippon. Vendredi dernier,

Un insecte a précipité la chute

Face à ces incidents répétés, inhabituels dans un pays réputé pour ses standards rigoureux en matière d’hygiène, la direction de Sukiya a présenté ses excuses publiques, annonçant une fermeture généralisée afin de mettre en œuvre « des mesures drastiques contre les nuisibles et les vermines ». Concrètement, tous les restaurants resteront fermés du 31 mars au 4 avril, à l’exception de quelques établissements situés dans des centres commerciaux, qui fermeront toutefois dès que les conditions techniques seront réunies. Ces affaires rappellent un autre scandale récent, lorsque plus de 100 000 paquets de pain avaient été rappelés en 2024 après la découverte de fragments de rat dans deux sacs, provoquant une vive émotion au Japon. Pour Sukiya, la priorité est désormais de restaurer la confiance de ses clients, très attachés à la sécurité alimentaire. Le groupe devra redoubler d’efforts et de transparence pour espérer retrouver rapidement sa réputation, sérieusement écornée par ces incidents très médiatisés.